Fantic L1 e Fantic L3, i nuovi scooter elettrici ad Eicma 2021

Ad Eicma Fantic ha presentato i suoi scooter elettrici

Ad Eicma 2021, l’azienda italiana presenta i suoi nuovi scooter elettrici: si tratta di Fantic L1 (50cc), e di Fantic L3 (125cc), che puntano su estetica vintage, e comparto tecnico al top della categoria.

Dispongono di due batterie al litio che permette allo scooter elettrico di offrire di un’autonomia che supera i 100 km.

Fantic L1 e Fantic L3: 100% made in Italy

Quelli visti ad Eicma 2021 sono in realtà i concept, ma la versione definitiva non sarà tanto diversa. Ciò che conta è che sono entrambi progettati e realizzati in Italia, nelle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, ed entrambi montano il motore e-inverter sviluppato da E-Power, la società joint tra Dellorto ed Energica.

Il propulsore sviluppa 3 kW di potenza e sarà disponibile in tre configurazioni. A livello di batteria, di serie ne avrà una da 2.200 Wh, ma volendo sarà possibile scegliere Fantic L1 ed L3 con un altro accumulatore, arrivando a una capacità di 4.400 Wh e a un’autonomia di oltre 100 km.

Telaio robusto

Fantic L1 e Fantic L3 sono entrambi dotati di telaio a traliccio in alluminio pressofuso, ruote alte con cerchi da 16 pollici, e freni a disco sia all’anteriore (220 mm) sia al posteriore (180 mm), con frenata CBS.

Non mancherà la gestione da remoto, tramite app su smartphone; né la personalizzazione. Gli utentii potranno infatti aggiungere un parabrezza alto, i deflettori paragambe, il telo coprigambe, il balletto posteriore e le borse laterali.

