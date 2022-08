Dalla Spagna il Mitt 330 GTS, maxi scooter a soli 4.000 euro

Arriva dalla Spagna il Mitt 330 GTS, che a soli 4.000 euro rompe l’equazione “maxi scooter – maxi prezzo”. Ovviamente il trucco c’è e si vede: lo scooter Mitt 330 GTS è di origine cinese.

In ogni caso, il 330 GTS ha un design mica male, in stile moderno con bordi spigolosi. È alimentato da un motore monocilindrico da 276 cc che eroga una potenza di 27 cavalli e una coppia di 23 Nm a 8.000 giri/min. La potenza viene scaricata a terra tramite un cambio CVT. C’è da chiedersi a questo punto da cosa derivi il nome 330, quando in realtà la cilindrata è 276 cc.

Il Mitt 330 GTS monta una ruota anteriore da 15 pollici e una posteriore da 14 pollici ed è equipaggiata con un set di forcelle telescopiche di serie non regolabili davanti e un monoammortizzatore regolabile nel precarico. I doppi freni a disco anteriori e un singolo disco posteriore sono tutti dotati di ABS, mentre il serbatoio da 16 litri offre una buona autonomia tra una sosta e l’altra.

Il 330 GTS offre molte caratteristiche funzionali, pur mantenendo il suo pacchetto tecnico piuttosto semplice. Per cominciare, è dotato di un vano portaoggetti a sgancio remoto sotto la sella che ha spazio sufficiente per riporre una giacca e un casco. Inoltre, due vani portaoggetti supplementari dietro allo scudo offrono un posto comodo per conservare i vostri piccoli oggetti personali. Naturalmente, come la maggior parte delle due ruote moderne, il 330 GTS è dotato di un sistema di illuminazione a LED e di un quadro strumenti analogico e digitale.

Dati Tecnici

Motore e trasmissione

Cilindrata 276,0 cc

Tipo di motore: Motore monocilindrico a 4 tempi

Potenza 26.2 hp (19.1 kw) @ 8000 rpm

Coppia 23,0 Nm a 8000 giri/min.

Accensione Accensione gestita dalla centralina

Raffreddamento: Raffreddato ad aria

Frizione: Frizione centrifuga variabile CVT

Dimensioni

Peso a vuoto 165,0 kg

Rapporto potenza/peso 0,1585 CV/kg (0,3494 CV/lb)

Lunghezza totale 2190 mm

Larghezza totale 780 mm

Altezza da terra 150 mm

Capacità del carburante 16,00 litri

Ruote e freni

Pneumatico anteriore 120/70-15

Pneumatico posteriore 140/70-14

Freni anteriori Freni a disco anteriori con ABS

Freni posteriori Freni a disco posteriori con ABS

—–

