Lifan E3+ è lo scooter elettrico per la città con 90 km di autonomia

Lo Lifan E3+ è yb ciclomotore innovativo basato sull’E3, pensato per chi non si accontenta di un veicolo qualunque, ma cerca un mezzo agile e versatile per esplorare la città con la massima autonomia.

Lifan E3+ con battery pack by LG

E3+ utilizza una un battery pack agli ioni di litio prodotto da LG cell, con una capacità incrementata del 10% rispetto al precedente E3. Ora la capacità della batteria è di 1560 Wh. Il battery pack è anche incredibilmente leggero: l’intero modulo, infatti, pesa solo 9 Kg.

L’estrema versatilità permette di ricaricarlo comodamente non solo a casa, ma anche in ufficio: è possibile rimuovere la batteria in meno di dieci secondi e servono sei ore per una carica completa, che garantisce fino a 90 Km di autonomia.

Lifan E3+ monta un motore elettrico BOSCH

L’e-scooter E3+ è dotato di motore BOSCH da 1900 W con una coppia pari a 70 Nm. Il motore BOSCH è smart ed efficiente e permette di destreggiarsi agilmente e con la massima sicurezza nel traffico quotidiano, raggiungendo in pochissimo la velocità di 45 Km/h. Inoltre, rispetto ai motori tradizionali – nelle stesse condizioni di guida – rende almeno il 10% in più.

Il motore di E3+, controllato mediante Field Oriented Control (FOC), è inoltre dotato di un sistema di ricarica in frenata EBS, che permette di reintrodurre potenza nella batteria durante l’utilizzo: ogni volta che viene azionato il freno, infatti, lo #scooter elettrico si ricarica. Nel dettaglio FOC ed EBS ottimizzano il risparmio energetico e la potenza, limitando l’utilizzo di energia durante l’accelerazione e riciclandola in fase di frenata (viene reintrodotta nel sistema). Questo sistema rende inoltre la guida più sicura.

Sono disponibili 3 differenti modalità di guida, che si adattano a ogni condizione: la Modalità 1 con risparmio energetico per aumentarne l’autonomia; la Modalità 2 migliora la velocità e l’autonomia ed infine Modalità 3 per guidatori che vogliono sperimentare la velocità.

Funzionalità e tecnologia

Lifan ha progettato un veicolo in grado di coniugare massima funzionalità ed estetica, curata nei dettagli. La sella e le pedane per il passeggero sono progettate per garantire il massimo comfort alla guida mentre il capiente vano sottosella, grazie alla sua capacità di 18,9 litri, può contenere tranquillamente borse o altri oggetti durante il viaggio.

Per quanto riguarda la tecnologia, invece, l’ammortizzatore idraulico anteriore garantisce una guida fluida in ogni condizione, mentre al posteriore troviamo un doppio ammortizzatore a gas. Il doppio freno a disco a comando idraulico, le luci a led tecnologicamente avanzate, con uno stile unico e inconfondibile come il quadro strumenti digitale LCD, retroilluminato con sette colori tra cui scegliere.

Gli ultimi dettagli riguardano gli pneumatici e la sella. I primi sono ad alta scorrevolezza, a battistrada unico per una completa sicurezza su strade asciutte o bagnate. L’altezza della sella (740 mm), invece, offre massima comodità di guida.

Nuovo scooter elettrico Lifan E3+: prezzi e disponibilità

E3+ è disponibile dai rivenditori Lifan un prezzo di 2.190 € con garanzia di due anni e Lifan Care di due anni. Il prezzo scende a 1.651,48 € con Ecobonus ed a 1.471,97 € con Ecobonus e rottamazione. Spese di immatricolazione e LIFAN CARE € 150 + Addictional cost € 180.

Si guida con patente AM

