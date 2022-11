SYM Joyride 300 ad EICMA 2022

SYM Joyride 300 sarà presente ad EICMA 2022. Lo scooter 300 di Sanyang Motor Co. Ltd mantiene il nome e la praticità delle precedenti generazioni ma si rinnova in maniera profonda.

Le novità del nuovo SYM Joyride 300 da segnalare sono la pedana piatta e la possibilità di scegliere tra due versioni, che differiscono tra loro per il diametro della ruota anteriore, da 15 o da 16 pollici. Il motore è un monocilindrico 4 valvole raffreddato a liquido da 19,0 kW con una coppia massima di 26,0 Nm. L’avviamento è elettrico con alimentazione EFi ad iniezione elettronica.I fari sono a LED, strumentazione digitale e il sistema di avviamento keyless.

Interessante la capienza del sottosella del SYM Joyride 300 che può ospitare due caschi mentre il vano, posto dietro lo scudo, permette di accogliere piccoli oggetti o di ricaricare lo smartphone mediante una presa USB.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.