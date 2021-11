Vespa Elettrica Red: la versione speciale per la lotta contro le pandemie

L'icona tecnologica sui veste interamente di rosso (RED) per sostenere la lotta contro le pandemie.

Dalla partnership tra il Gruppo Piaggio e (RED), l’organizzazione no profit fondata da Bono e Bobby Shriver, nasce Vespa Elettrica Red, che si presenta a Eicma 2021 vestita interamente di rosso. L’iconico colore rosso è più di una dichiarazione, dato che ogni acquisto di Vespa Elettrica Red porterà a una donazione per supportare il Global Fund, uno dei maggiori finanziatori mondiali della salute globale, per sostenere insieme a (RED) la lotta contro le pandemie.

Dopo (VESPA 946) RED nel 2017 e (VESPA PRIMAVERA) RED nel 2020, Vespa Elettrica Red è il terzo esclusivo prodotto che nasce da questa importante collaborazione, racchiudendo meglio di ogni altro i valori condivisi di attenzione alla salute globale e di rispetto per l’ambiente e per il pianeta.

Vespa Elettrica Red abbandona la speciale finitura grigia che la contraddistingue per indossare un vestito completamente rosso: rossa è la scocca in acciaio, così come la sella e anche i cerchi ruota, verniciati in rosso e con bordi diamantati. Completano l’allestimento le

finiture cromate, come il profilo che corre lungo tutto il perimetro dello scudo, i fregi del “cravattino” e la cresta sul parafango anteriore.

Vespa e (RED) condividono anche la convinzione che ognuno di noi può fare la propria parte nella lotta contro le pandemie e che quindi ciascuno di noi può guidare il cambiamento: chi acquista Vespa Elettrica Red svolge perciò una azione concreta, dato che per ogni

esemplare venduto 100 USD verranno devoluti al Global Fund per sostenere programmi salvavita nelle comunità dove le pandemie colpiscono più duramente.

—–

