Voge Eicma 2022: la casa cinese conferma la sua presenza al salone e presenta tutti i suoi nuovi modelli. Grande premiere per la nuova Brivido 125R, la naked di piccola cilindrata leggera e dinamica, che promette un divertimento assicurato anche per i più giovani.

Verranno svelate anche le linee heritage, ma dal gusto e design moderno delle nuove scrambler Trofeo 525ACX, dove la passione accompagna uno stile unico. In ultimis, le più richieste, le new entry turistiche della gamma Valico che verranno svelate in due diverse cilindrate.

Voge Eicma 2022: la gamma Scooter

A completare l’ormai conosciuto mondo delle motociclette, Voge entra ora nel mondo scooter con il Maxi Scooter Sfida SR4 che verrà affiancato da un modello di piccola cilindrata: dinamicità e comodità per ogni esigenza. E se non bastasse verranno lanciati in anteprima due scooter 100% elettrici dal nome Real 5T per soddisfare anche gli utenti attenti a un mondo sempre più sostenibile.

