Voge debutta nel mondo degli scooter con SR4, che combina un design user friendly a una guida smart.

Voge SR4 combina un design user friendly a una guida smart e moderna ed è il primo scooter a marchio Voge che debutta in Europa ad Eicma 2021. L’SR4 ha un design europeo, realizzato nella Motor Valley italiana, il luogo dove sono nati i veicoli più belli del mondo. Le linee sono da tourer di lusso: l’anteriore ha un look morbido ma dinamico, i fianchi sono corti e il posteriore ha un aspetto sportivo e agile.

Voge SR4: caratteristiche

L’illuminazione dei fari è full LED con le luci di assistenza alla svolta che illuminano automaticamente la curva impostata, riducendo gli angoli ciechi e migliorando la sicurezza nella guida notturna. La firma luminosa della luce diurna dà al SR4 un aspetto futuristico e tecnologico.

Molto curato il display TFT a colori ad alta definizione da 7” con un’interfaccia semplice e chiara che rende facile il controllo delle informazioni del veicolo. Si connette via bluetooth allo smartphone e agli auricolari. Il comfort alla guida è eccellente: il doppio sedile con supporto lombare fornisce un ottimo comfort nelle trasferte più lunghe e l’altezza da terra di soli 761 mm permette a tutti di appoggiare con entrambi i piedi a terra.

Il design ottimizzato del parabrezza rialzato fornisce una protezione completa contro il vento, garantendo una visione completa della strada. Ricca la dotazione di sicurezza alla guida: il controllo di trazione TCS, il sistema antibloccaggio ABS realizzato da Continental, il segnale di arresto di emergenza che fa lampeggiare le luci posteriori in caso di frenata brusca e il monitoraggio della pressione dei pneumatici in tempo reale, un feedback tempestivo per viaggiare senza preoccupazioni.

Anche le comodità hanno il loro spazio: l’avviamento è keyless, basta un click e si parte, il telecomando in dotazione è dotato di bike finder con un raggio d’azione di 50 metri e il sistema di antifurto integrato permette l’accensione dello scooter solo quando riconosce il chip contenuto nella chiave. E infine, ha una videocamera integrata nello scudo, proprio sotto il parabrezza e può ospitare una scheda di memoria Micro SD o TF per memorizzare foto e video direttamente con un semplice click dal gruppo comandi.

Voge SR4: motore

L’SR4 è alimentato da un motore a quattro valvole raffreddato a liquido da 350cc con una potenza massima di 28,5 CV che impiega solo 3,1 secondi per accelerare da 0 a 50 km/h, perfetto per la guida in città. Il contralbero di bilanciamento e gli attacchi del motore con smorzatori sono progettati per ridurre al minimo le vibrazioni, la trasmissione a variazione continua rende la potenza erogata fluida e lineare a qualsiasi velocità.

Il telaio in tubi d’acciaio a sezione quadrata ad alta rigidità e il forcellone in lega di alluminio pressofuso forniscono al veicolo un’ottima maneggevolezza e un’elevata stabilità alle alte velocità. Le sospensioni sono firmate KYB, la posteriore ha la regolazione del precarico su 5 posizioni.

I freni sono a triplo disco, montano componenti J.JUAN (marchio ora di Brembo) e il sistema ABS a due canali di Continental, che permettono di frenare da 100 km/h a 0 in soli 38 m. Le ruote da 15” e 14″ calzano pneumatici Pirelli Angel Scooter, che offrono elevate prestazioni sul bagnato e un’ottima maneggevolezza. La capacità di carico è da maxi scooter: il sottosella da 41,5 litri può contenere due caschi, il vano portaoggetti dietro lo scudo ha la presa USB. L’SR4 sarà in vendita a metà del 2022, prezzi da definire.

