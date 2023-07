Suzuki Hayabusa 25 anniversario: la nuova serie speciale

Suzuki Hayabusa 25 anniversario: era il 1998 quando la prima generazione apparve sul mercato, rivoluzionando il mondo delle moto sportive. Profondamente diversa da qualsiasi altra moto vista prima di allora, Hayabusa creò la categoria delle hypersport e alzò l’asticella delle prestazioni a livelli mai raggiunti in precedenza da una moto di serie.

Suzuki Hayabusa 25 anniversario: caratteristiche

Oggi la terza generazione continua a svettare nel panorama mondiale delle due ruote e celebra l’anniversario della progenitrice con la serie speciale 25th Anniversary. La versione dedicata al 25esimo anniversario si distingue, dall’attuale versione, per la particolare livrea bicolore, che abbina il nero e un arancione in stile racing.

Anche i registri tendicatena e le flange dei dischi freno richiamano con la loro finitura le sovrastrutture, enfatizzando la cura maniacale delle finiture. Questa trova espressione anche nell’aspetto della catena della trasmissione finale e nelle incisioni presenti sul corpo del silenziatore di scarico, nel logo 25th Anniversary e nello stemma tridimensionale Suzuki applicato al serbatoio del carburante. A completare la livrea è la copertura per la sella del passeggero.

Il cuore di Hayabusa è un motore a quattro cilindri da 1.340 cm3 capace di sviluppare una potenza massima di 140 kW (190 CV) a 9.700 giri e una coppia massima è di 150 Nm a 7.000 giri. Questo è inserito in un leggero e robusto telaio in alluminio, lo stesso materiale impiegato per il forcellone, abbinato a sospensioni KYB completamente regolabili.

Molte parti del motore e del telaio sono state riprogettate ed è stato adottato il sistema di gestione integrata dei dispositivi elettronici S.I.R.S. (Suzuki Intelligent Riding System), che governa tra le altre cose i dispositivi “Aprisereno” (traction control a 10 livelli e disinseribile) e “Cambiarapido” (quick shift bidirezionale a due livelli). La sua presenza rende più semplice e sicuro sfruttare l’enorme potenziale della moto e – al pari della linea – dà concretezza al concept del progetto, “The Refined Beast”.

Suzuki Hayabusa 25esimo anniversario si candida a diventare un “pezzo” da collezione non solo per i cultori del modello ma per tutti coloro che desiderano una moto dalle performance impareggiabili, con il meglio della tecnologia e un’immagine esclusiva.

In Italia, la versione dedicata al 25esimo anniversario sarà venduta solo online in 10 esemplari e i 10 appassionati che vorranno acquistarla potranno scegliere il loro numero preferito da 1 a 10. La consegna della moto avverrà da ottobre 2023 in base all’ordine di prenotazione insieme ad un certificato prodotto da Suzuki Italia, riportante il telaio della moto e il numero seriale.

