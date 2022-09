Suzuki V-Strom 1050 2023 è sinonimo di libertà, spirito d’avventura, simbolo di autenticità e passione per l’offroad, con il Model Year 23 la gamma V-Strom 1050 è caratterizzata da due versioni ben distinte, una dal taglio turistico più convenzionale e l’altra dall’inedita e marcata predisposizione ai grandi raid e all’off-road.

La V-STROM 1050DE debutta sul mercato e, con le sue caratteristiche, si rivolge ai motociclisti che cercano una moto che incarni il massimo della versatilità anche lontano dall’asfalto, ma che non imponga compromessi in fatto di comodità anche nell’uso quotidiano. I percorsi stradali e le strade bianche restano invece l’habitat naturale della V-Strom 1050, che compie importanti passi avanti rispetto al passato. Grazie a un aggiornamento tecnico profondo V-Strom 1050 è più pratica e piacevole in ogni condizione d’impiego diventando l’indiscusso punto di riferimento della categoria.

Suzuki V-Strom 1050 2023: vocazione da globetrotter

La V-Strom 1050 è pensata per muoversi prevalentemente sui terreni stradali, per massimizzare il comfort nel turismo a lungo raggio e per fornire prestazioni esaltanti nelle strade tortuose. Tra le sue caratteristiche chiave ci sono i cerchi in lega di alluminio – anteriore da 19 pollici e posteriore da 17 pollici – equipaggiati con pneumatici Bridgetsone Battlax Adventure A41. Un’altra novità è il grande cupolino, dotato di un rapido sistema di regolazione in altezza. Anche la sella del pilota può essere settata su due livelli, permettendo così a chiunque di trovare la posizione di guida più comoda.

V-Strom 1050DE: l’avventura come stile di vita

Il diverso carattere che contraddistingue la V-Strom 1050DE traspare sin dal primo sguardo e non solo per le colorazioni e le grafiche specifiche o per il suo parabrezza corto e fumé. I principali elementi distintivi sono i cerchi a raggi, anteriore da 21 pollici, sormontato da un parafango specifico in tre pezzi. Questa moto appare più alta, grazie a sospensioni con maggiore escursione, che aumentano l’altezza minima da terra e quella della sella, che si trova a 880 mm dal suolo.

L’intera ciclistica è ottimizzata in funzione delle nuove ruote e per assecondare la maggiore attitudine all’off-road, Aumentano infatti l’escursione delle sospensioni, l’interasse e l’inclinazione del cannotto di sterzo, il tutto per migliorare la stabilità e il controllo sui terreni accidentati.

Inediti sono anche il forcellone, più lungo e irrigidito e il manubrio a sezione variabile. Appannaggio esclusivo della V-Strom 1050DE sono gli pneumatici semi-tassellati Dunlop Trailmax Mixtour, le pedane maggiorate in acciaio, la catena di trasmissione rinforzata, la protezione paracoppa in alluminio e le barre paramotore di serie. A livello elettronico la V-Strom 1050DE dispone della possibilità di disattivare l’ABS sulla ruota posteriore e di una nuova modalità G (Gravel) come impostazione aggiuntiva del sistema STCS, che consente un certo slittamento controllato della ruota in accelerazione. Entrambe queste novità elettroniche aiutano il pilota nella guida sui terreni a bassa aderenza.

Suzuki V-Strom 1050 2023: caratteristiche

Entrambe le versioni sono accomunate dal motore, dal telaio e da un’elettronica avanzata, gestita in modo integrato nell’ambito del Suzuki Intelligent Ride System, che sfrutta anche i dati rilevati da una piattaforma inerziale Bosch a tre assi. Emblema della raffinata tecnologia impiegata dalla Casa di Hamamatsu è il nuovo display TFT LCD a colori da 5 pollici, che presenta in modo chiaro e ben leggibile un ricco assortimento di informazioni.

Il telaio in alluminio, leggero e resistente al tempo stesso, è stato irrobustito nella zona posteriore e con la sua doppia trave abbraccia la più recente evoluzione del bicilindrico a V di Suzuki, capace di erogare oltre 107 CV. Il pilota può sfruttare tale potenza in diverse configurazioni. L’acceleratore elettronico ride-by-wire, il cui comando è stato leggermente indurito per garantire un miglior controllo, interagisce con il sistema “Scegliiltiro” (Suzuki Drive Mode Selector – SDMS).

Questo dispositivo permette di selezionare tre differenti curve di erogazione e di modificare la risposta del motore all’acceleratore. Il pilota può poi regolare il sistema “Aprisereno” (Suzuki Traction Control System) su tre livelli (quattro per la versione DE, che ha anche la funzione G – Gravel) oppure disattivarlo. Chi guida può inoltre impostare a proprio piacimento una velocità lasciando poi il compito di mantenerla al cruise control, il cui range d’azione è stato adesso ampliato con una modifica del software.

Sulla V-Strom 1050 e V-Strom 1050DE arriva per la prima volta il sistema “Cambiarapido” (Bi-directional Quick Shift System), che permette di passare alla marcia superiore o a quella inferiore senza usare la frizione, un’opportunità che riduce l’affaticamento nelle lunghe giornate in sella. Molto sofisticato è pure l’impianto frenate messo a punto da Suzuki, che infonde grande tranquillità al pilota aumentando la sicurezza di marcia.

Il Sistema “Frenainpiega” – Motion Track Brake System consente l’attivazione dell’ABS anche quando la moto si trova piegata in curva. Il sistema “Spuntofacile” – Hill Hold Control System assicura invece partenze più graduali in salita, impedendo che la moto arretri per un certo tempo anche se si rilasciano i freni. Dal canto suo, il sistema “FrenaSicuro” – grazie al Slope Dependent Control System, garantisce frenate più stabili in discesa, e grazie al Load Dependent Control System, ripartisce la frenata in maniera automatica tra i due assi in funzione del carico. A completare il quadro del S.I.R.S. ci sono poi il sistema “Partifacile” (Low RPM Assist) e il Suzuki Easy Start System.

La V-Strom 1050 è disponibile in tre livree bicolore: Blu Varsavia, Grigio Istanbul e Nero Nairobi mentre chi opta per la V-Strom 1050DE potrà scegliere tra tre colorazioni bicolore: Giallo Luxor, Blu Rodi e Nero Nairobi. In tutti i casi le selle e le ruote sono coordinate e gli abbinamenti proposti mettono in risalto eleganza o sportività. Entrambi i modelli possono essere personalizzate e adattate ai gusti e alle esigenze di ciascuno grazie a un ricco catalogo di accessori originali.

