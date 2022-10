Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition in edizione limitata

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition celebra i 60 anni di Bond ed è prodotta in una serie di sole 60 unità a livello mondiale. Ideata sulla base della partnership tra le icone britanniche inaugurata con “Time To Die”, il prezzo in Italia sarà di € 24.995 franco concessionario.

Ogni RR viene accompagnata da un certificato di autenticità firmato a mano dal CEO di Triumph Motorcycles, Nick Bloor. Per aggiungere protezione e ulteriore valore alla moto, un telo coprimoto per utilizzo indoor con la firma di 007 accompagna ogni esemplare.

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition prevede una livrea in 3 tonalità (Black, Granite Grey e Storm Grey) arricchita dal logo “60 Years of Bond” posto ai lati del serbatoio. La semicarena anteriore è decorata con un motivo grafico ispirato ad una canna di un fucile, che ricorda quella che è probabilmente la più celebre scena di apertura di un film, mentre il filetto dorato eseguito a mano che decora il cupolino e il sottile codino completa il design della Speed Triple 1200 RR Bond Edition.

Al look aggressivo della Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition fanno da contraltare i loghi in finitura dorata posti in vari punti della moto a richiamare la colorazione delle forcelle Öhlins.

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition: motore e ciclistica

Costruita intorno al telaio in alluminio la Speed Triple RR è stata progettata per offrire prestazioni superiori a quelle della roadster 1200 RS ma mantenendo l’agilità e il feeling su strada della Street Triple RS da 765 cc. La Speed Triple 1200 RR beneficia dell’impianto frenante Brembo Stylema con pinze monoblocco leggere e dischi flottanti da 320mm. Leggere sono anche le ruote da 17” in alluminio con pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 dedicati alla RR.

La RR eredita le prestazioni, il sound e il carattere del motore a 3 cilindri da 1.160 cc che equipaggia la roadster 1200 RR. Il propulsore eroga una potenza massima di 180 cavalli a 10,750 giri e ben 125Nm di coppia a 9,000 giri. Il cambio a 6 velocità è integrato e lavora in sinergia con il motore con un funzionamento lineare

La RR è equipaggiata con l’ultima generazione di Cornering ABS e Cornering Traction Control, connessi alla piattaforma inerziale IMU che misura in tempo reale accelerazione, frenata, angolo di piega e numerosi altri parametri tra cui la modalità di guida selezionata.

Il pacchetto di illuminazione è completamente a LED per massima durata ed efficienza. Il proiettore anteriore incorpora la funzione DRL luce diurna a LED, il fanalino posteriore ha un design accattivante e gli indicatori di direzione sono a disattivazione automatica.

Completano l’equipaggiamento l’avviamento keyless che include anche blocca-sterzo e apertura del tappo serbatoio, e cruise control elettronico e regolabile.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.