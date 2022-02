E' iniziata l'era della mobilità elettrica del brand di Hinckley

La casa inglese ha concluso lo sviluppo del prototipo Triumph TE-1 che si appresta quindi ad iniziare il programma di test su strada. Tuttavia la moto è nata dalla collaborazione tra Triumph Motorcycles, Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain Ltd e il Warwick Manufacturing Group (WMG) e finanziata dal governo del Regno Unito con l’obiettivo di sviluppare tecnologie innovative nel campo dei veicoli elettrici a due ruote.

Triumph TE-1: prototipo completato

La fase 3 del progetto TE-1 si è conclusa con la produzione del prototipo dimostrativo realizzato dalla collaborazione tra partner di vari settori. Il prototipo che ne risulta è frutto dei seguenti contributi:

Triumph: telaio, telaietto posteriore, quadro strumenti, pannelli e ruote, trasmissione (compresa cinghia di trasmissione finale Gates Carbon Drive), elettronica, forcella e ammortizzatore posteriore (Öhlins), pinze freno (Brembo M50) ed elettronica di controllo.

Williams Advanced Engineering: iterazione finale del pacco batterie WAE con posizionamento ottimizzato delle celle per una migliore distribuzione delle masse, centralina del veicolo, convertitore DC-DC, sistema di raffreddamento, presa di ricarica e coperchi in carbonio.

Integral Powertrain: prototipazione della trasmissione con inverter integrato e scalabile e motore con tecnologia di commutazione a carburo di silicio e raffreddamento integrato.

WMG, Università di Warwick: simulazioni finali in vista della fase di collaudo per confermare che il progetto è in grado di raggiungere gli obiettivi di prestazione e affidabilità previsti.

Triumph TE-1: la moto del futuro

In questa fase di progetto sono stati raggiunti risultati che hanno superato i requisiti e gli obiettivi definiti dalla commissione veicoli del Regno Unito per il 2025. Inoltre questa sarà la base per lo sviluppo per il futuro della mobilità elettrica su due ruote. Infine, l’obiettivo finale del progetto TE-1 è orientato allo sviluppo di tecnologie per migliorare le prestazioni dei veicoli elettrici a due ruote, dare slancio alle moto del futuro del marchio Triumph.

Triumph TE-1: test Estate 2022

I collaudi su strada saranno completati presumibilmente entro l’estate 2022. Dopodiché il prototipo verrà aggiornato con i pannelli e le grafiche definitivi in vista della dimostrazione su pista e della presentazione ufficiale in cui verranno comunicate anche le specifiche della batteria e l’autonomia.

