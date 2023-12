Voge Sfida SR1 125: agile e scattante, lo scooter per la città a 2.790 euro

Il Voge Sfida SR1 125 rappresenta un’innovazione nel panorama degli scooter urbani, progettato per rispondere alle esigenze di mobilità nelle città moderne. Agile, compatto, scattante e parsimonioso, questo scooter da 125 cc di Voge è il sogno di chiunque desideri spostarsi facilmente nel traffico cittadino. In un contesto dove la velocità media degli spostamenti supera di poco i 30 km/h, la cilindrata di 125 cc si rivela la scelta ideale per i commuter moderni.

Voge Sfida SR1 125: motore e caratteristiche

Il cuore di Sfida SR1 è il suo motore monocilindrico a quattro valvole, raffreddato a liquido da 124,9 cc. Con una potenza massima di 11,6 CV (8,5 kW) e una coppia di 11 Nm a 6.500 giri/min, questo motore garantisce prestazioni elevate. Inoltre, i consumi sono ottimali, con una media di 37 km/l, emissioni di CO2 pari a 63 g/km e una velocità massima di 97 km/h. La trasmissione a variazione continua assicura una guida fluida e piacevole, mentre il sistema di avviamento integrato nello statore riduce la rumorosità.

Il telaio in tubi di acciaio di Sfida SR1 garantisce precisione e maneggevolezza sia in città sia su strade extraurbane. Le sospensioni, composte da una forcella con steli di ø 31 mm e due ammortizzatori posteriori, assicurano stabilità e comfort. Le ruote da 14” all’anteriore e 13” al posteriore offrono il miglior equilibrio tra comfort e agilità. La sicurezza è garantita da un impianto frenante con due dischi e un sistema ABS a doppio canale, oltre a un controllo della trazione TCS per una guida sicura su ogni fondo stradale.

Voge Sfida SR1 125: colori, prezzo e dotazioni

Sfida SR1 125 è dotato di numerose funzionalità che rendono la guida in città un vero piacere. Protezione da aria e acqua, portapacchi, vani portaoggetti, prese USB, funzione Keyless e sistema Start & Stop ne fanno uno scooter all’avanguardia. Inoltre, è dotato di una dash cam integrata nello scudo, con registrazione su scheda SD e crash detector. Il design moderno è caratterizzato da linee tese e frontale sportivo, disponibile in Carbon Black e Matt Grey, con un’impianto luci full led.

Voge Sfida SR1 125 è disponibile al prezzo di 2.790 euro. Questo scooter è un vero e proprio alleato per chi vuole eliminare il tempo perso nel traffico, garantendo una guida sicura e confortevole in ogni condizione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD