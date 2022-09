La nuova Yamaha R1 GYTR 2023 è una moto da corsa collaudata. Il suo esclusivo e reattivo motore CP4 offre una coppia lineare con una sensazione eccellente, mentre il suo caratteristico telaio offre una maneggevolezza unica, ulteriormente esaltata dalle forcelle anteriori KYB 43. Il pacchetto di componenti elettronici IMU, l’acceleratore Ride-by-Wire, sistema frenante e la gestione del freno motore amplificano ulteriormente l’esperienza di guida.

La Yamaha R1 GYTR 2023 è fatta per le competizioni. Progettata per tutti coloro che cercano prestazioni e qualità, la R1 GYTR è pronta per l’utilizzo in pista (non è omologata per l’uso su strada). Realizzata per essere più veloce e precisa che mai, la R1 GYTR è il punto di partenza perfetto per personalizzare la propria moto superbike. Progettata per offrire un pacchetto efficiente ai piloti professionisti e amatoriali, è dotata solo dei componenti necessari per il circuito e dispone di oltre 25 componenti GYTR accuratamente selezionati e di un sistema di scarico Akrapovic completo.

L’ampia varietà di opzioni per regolare la centralina rende più facile guidare al limite, vantando un equipaggiamento ottimizzato e un’agilità superiore grazie a una serie di parti ultra leggere. In linea con le normative FIM Stock 1000, la R1 GYTR offre una frenata e un’aerodinamica migliorate, e una una posizione di guida ideale. È completamente senza chiave d’accensione e fornita con cavalletto posteriore racing.

Yamaha R1 GYTR 2023: caratteristiche tecniche della R1 GYTR

Scarico Akrapovic Race e sistema con tubo centrale

Set di tappi AIS

Set di coperture motore

Emulatore ABS GYTR

Pneumatici R11 BS

Tappo carburante GYTR Racing

Set tubi freno in acciaio inossidabile GYTR

pinze freno con kit pistoni in acciaio GYTR

Pastiglie freno Brembo Z04

Manubri racing

Cupolino race

Sella da race GYTR

