Yamaha presenta la nuova WR250F.

La Yamaha WR250F 2022 ha ricevuto un importante miglioramento del motore e del telaio, con alcune delle tecnologie avanzate della moto che nel 2021 ha dominato la classe 250 cc.

La WR250F è già una delle moto più competitive e disponibili della categoria nel mondo enduro. La grande coppia la rende il tipo di moto che tira fuori le migliori prestazioni da ogni pilota, a prescindere dalle capacità di guida e dall’esperienza in fuoristrada. La sua tecnologia vincente è supportata anche dall’altissima qualità di Yamaha.

Yamaha WR250F 2022: motore

La WR250F 2022 è equipaggiata con un motore a 4 tempi raffreddato a liquido con avviamento elettrico, migliorato in modo sostanziale dall’adozione di molte delle caratteristiche che esaltano la potenza come viste nell’attuale YZ250F campione del mondo.

La nuova testata cilindri di tipo YZ250F è uno dei componenti chiave che rende la Yamaha WR250F 2022 molto più forte nelle prestazioni di gamma media ed elevata, per ottenere tempi di prova ancora più rapidi. L’aspirazione frontale del motore incorpora anche una nuova presa d’aria e, insieme a una porta di aspirazione più ampia di tipo YZ250F, questo nuovo design offre una portata d’aspirazione superiore che aumenta l’efficienza della combustione e la potenza a tutti i regimi del motore.

La nuova testata è inoltre dotata di un albero a camme di scarico ridisegnato per migliorare la potenza dai bassi ai medi regimi. Le nuove impostazioni della centralina sono pensate per ottimizzare la fruibilità del nuovo motore a tutte le velocità e per garantire il massimo comfort per tutto il giorno, il bilanciamento è stato ridisegnato e la nuova camma del cambio offre cambi marcia più fluidi e facili. Il collettore avvolgente del terminale è dotato di una nuova protezione termica che previene l’accattonaggio e il silenziatore corto dispone anche di una staffa più resistente.

Una risorsa fondamentale per i piloti della WR250F è l’app Power Tuner che consente il tuning wireless del motore tramite smartphone. Questa tecnologia innovativa rende facile regolare il carattere della potenza del motore in base ai diversi terreni e alle diverse condizioni della superficie. L’interruttore montato sul manubrio permette al pilota di scegliere tra 2 mappature caricate per regolazioni della potenza in movimento.

Yamaha WR250F 2022: telaio e sospensioni

Per la stagione di gare 2022 il telaio leggero a doppia trave in alluminio della WR250F presenta anche la tecnologia più avanzata della vincente YZ250F. Il telaio presenta un bilanciamento della rigidità rivisto per adattarsi alle prestazioni più elevate del nuovo motore.

Regolando la flessibilità del telaio in posizioni specifiche e applicando nuovi supporti del motore a rigidità ottimizzata, gli ingegneri Yamaha sono in grado di creare un telaio incredibilmente resistente che offre inoltre eccellenti livelli di risposta, offrendo al pilota una sensazione di maggiore connessione con il terreno del cingolo.

Le forcelle anteriori KYB di Yamaha, grazie al loro sistema di smorzamento sensibile alla velocità, sono state perfezionate ulteriormente nel 2022 con una gamma di modifiche che permettono una sensazione di sterzo e maneggevolezza migliore. Le nuove impostazioni di smorzamento si adattano alla rigidità rivisitata del nuovo telaio, alla tripla piastra superiore, ai morsetti del manubrio, alle pedane e all’assale anteriore tutti rivisitati per perfezionare ulteriormente la qualità della guida.

Anche l’estremità posteriore a leve è stata rivista con le impostazioni di smorzamento dell’ammortizzatore KYB, per rendere il sistema di sospensioni della WR250 uno dei migliori pacchetti di equipaggiamento di serie nel mondo dell’enduro.

La potenza frenante è importante quanto la potenza del motore e la WR250F 2022 è equipaggiata con un freno anteriore più leggero e potente montato dalla YZ250F, vincente nella MX2 GP.

Yamaha WR250F 2022: strumentazione

La nuova strumentazione compatta e leggera tiene informato il pilota con una serie di dati. In modalità standard mostra il tachimetro, l’orologio, il timer e i due contachilometri parziali. In modalità gara il display mostra le informazioni chiave necessarie durante un enduro come la velocità media, il timer e la funzionalità di viaggio. È inoltre disponibile un indicatore del consumo di carburante accumulato, nonché le spie di allarme per carburante e motore.

Yamaha WR250F 2022: accessori

Yamaha offre un’ampia scelta di accessori e ricambi per i modelli enduro WRF e la gamma in costante evoluzione comprende, da i filtri dell’aria e i kit di cuscinetti delle ruote fino agli articoli che comprendono coperture anodizzate, leve del freno anteriore pieghevoli e distanziali delle ruote che offrono alla moto una maggiore individualità.

È disponibile anche un’ampia selezione di capi per la guida e di abbigliamento casual rivolta ai possessori di WRF che comprende magliette, pantaloni, calze e guanti marchiati Yamaha, oltre a gusci, giacche da enduro, giacche imbottite, cappellini e T-shirt.

