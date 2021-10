La moto da enduro dotata di un'ampia gamma delle tecnologie vincenti della sorella MX.

Completamente ridisegnata per la stagione 2021, la Yamaha WR450F 2022 è una delle moto più veloci, robuste e avanzate della categoria. Come la WR250F, la WR450F è dotata di un’ampia gamma delle tecnologie vincenti della sorella MX.

Yamaha WR450F 2022: motore

Il motore compatto e leggero da 450 cc della WR450F presenta l’inconfondibile design della testata cilindri rovesciata della Yamaha che porta con sé una serie di vantaggi, come l’aumento dell’efficienza di aspirazione e la centralizzazione delle masse che contribuisce all’agile sensazione di guida della moto, mentre la robusta trasmissione a 5 marce e la frizione per impieghi gravosi sono pronte a fornire un cambio fluido e affidabile anche nelle condizioni più difficili. Il Power Tuner, facile da usare, aumenta la capacità di carico, permettendo di modificare le impostazioni del motore in modo semplice e veloce, per qualsiasi condizione.

Yamaha WR450F 2022: telaio e sospensioni

Il leggero telaio a doppia trave in alluminio della WR450F è realizzato con l’esclusiva tecnologia CF (Controlled Fill) di Yamaha che consente l’uso di pareti di spessore variabile per offrire un bilanciamento della rigidità accuratamente regolato, ideale per l’enduro, dove la sensibilità e la risposta precise sono fondamentali.

Le sospensioni sono tra le migliori della categoria e la rinomata forcella KYB è dotata di un sistema sensibile alla velocità che offre un controllo superiore nella guida a bassa e alta velocità. L’estremità posteriore a leve è dotata di un ammortizzatore posteriore KYB appositamente messo a punto. Corsa anteriore e posteriore con regolazioni specifiche per enduro per offrire un assorbimento efficace degli urti a diverse velocità e su diversi tipi di terreno.

La WR450F presenta lo stesso sistema di frenata della WR250F 2022, con disco anteriore da 270 mm e una pinza a pistoncini larghi leggera che offre una straordinaria potenza di frenata insieme a una sensazione di precisione.

Un display multifunzione compatto e leggero dispone di odometro, due contachilometri, orologio, timer/cronometro e un utile indicatore del consumo di carburante consente ai piloti e al team di programmare i fermi carburante in modo più accurato.

Yamaha WR450F 2022: accessori

Rifinita con la dinamica grafica Icon Blue all’interno dello stampo, la WR450F è una delle moto più impressionanti e meglio equipaggiate della categoria 450 cc. Yamaha offre un’ampia scelta di accessori e ricambi per i modelli enduro WRF e la gamma in costante evoluzione comprende, da i filtri dell’aria e i kit di cuscinetti delle ruote fino agli articoli che comprendono coperture anodizzate, leve del freno anteriore pieghevoli e distanziali delle ruote che offrono alla moto una maggiore individualità.

È disponibile anche un’ampia selezione di capi per la guida e di abbigliamento casual rivolta ai possessori di WRF che comprende magliette, pantaloni, calze e guanti marchiati Yamaha, oltre a gusci, giacche da enduro, giacche imbottite, cappellini e T-shirt.

