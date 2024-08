Va delineandosi lo schieramento di partenza della MotoGP del prossimo anno. Dopo gli ultimi rinnovi lo schieramento è quasi al completo. Manca ancora qualche squadra, una su tutte Pramac Racing che ha lasciato Ducati per passare con Yamaha, ma per il prossimo Gran Premio di Austria in programma al Red Bull Ring il 16-18 agosto qualche altro tassello dovrebbe andare al posto giusto.

Notizia di oggi la conferma di Fabio Di Giannantonio con il Team VR46 Racing come pilota factory-supported Ducati per i prossimi due anni (2025-2026). Un bel riconoscimento e attestato di stima per il 25enne pilota romano che il prossimo anno avrà la possibilità di mostrare il suo valore in sella ad una Ducati Desmosedici GP ufficiale.

MotoGP 2025 piloti: elenco provvisorio

A seguire infine l’elenco del piloti al via la prossima stagione.

N Pilota Team Marca 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 89 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia 25 Raul Fernandez Trackhouse Racing Aprilia 88 J.Roberts /A.Ogura (?) Trackhouse Racing Aprilia 1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati 73 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP Ducati Fermin Aldeguer (?) Gresini Racing MotoGP Ducati 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina VR46 MotoGP Team Ducati 72 Franco Morbidelli Pertamina VR46 MotoGP Team Ducati 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM 31 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM 23 Enea Bastianini KTM Factory Racing Tech3 KTM 12 Maverick Vinales KTM Factory Racing Tech3 KTM 10 Luca Marini Repsol Honda Team Honda 36 Joan Mir Repsol Honda Team Honda 30 TBD / Takaaki Nakagami (?) IDEMITSU Honda LCR Honda 5 Johann Zarco CASTROL Honda LCR Honda 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 21 Miguel Oliveira (?) Pramac Racing Yamaha 42 Jack Miller (?) Pramac Racing Yamaha

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!