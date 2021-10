Una bella opportunità per gli appassionati di volo in stile Top Gun

Migflug è la parola magica se avete sempre sognato di poter volare su un aereo da caccia. Come? Tramite la società Migflug, che dal 2004 a Zurigo, grazie alla volontà di due appassionati di volo ha permesso, e consente tuttora di realizzare il sogno di molti fan dell’aviazione militare. Attraverso il proprio sito internet Migflug consente infatti di scegliere un’esperienza di volo unica a bordo di L-39 Albatros, Mig-29 Fulcrum, Mig 15 o MB-326 solo per citarne alcuni. Dai primi anni sino ad oggi il successo dell’iniziativa ha permesso a Migflug di espandersi e di poter avere a disposizione un numero sempre maggiore di basi per i propri voli. Tra Europa e Russia si possono scegliere 14 aeroporti e per quanto riguarda Stati Uniti e Canada ne abbiamo a disposizione altri 5.

Migflug in Italia

Ovviamente a noi interessa cosa la società possa offrire in Italia. Per la nostra nazione Migflug propone voli con L-39, MB-326 e Jet Provost. Una volta contattata la società verrà discusso nel dettaglio cosa vogliamo dalla nostra esperienza e si può optare per eseguire figure acrobatiche, passaggi veloci a bassa quota o anche poter prendere i comandi del velivolo.

Il tutto con la massima attenzione per la sicurezza e la soddisfazione del cliente. Saremo affidati ad un pilota che cercherà nel migliore dei mondi di esaudire i nostri desideri, rendendo memorabile il volo sul jet in questione.

Quanto costano i voli con Migflug?

Al momento per quanto riguarda i voli in Italia i costi variano da circa 2.000 € per 20 minuti con L-39, fino ad un massimo di 2850 € per 30 minuti a bordo del Provost. Certo non proprio poco ma, tenendo costo dei costi organizzativi, carburante e quant’altro, si tratta di una cifra sensata e che apre questa tipologia di voli ad un pubblico abbastanza ampio.

Oltre alla opportunità di poter prenotare un volo per noi stessi, possiamo anche trasformare tutto ciò in un bellissimo ed esclusivo regalo per chi vogliamo, grazie alla formula del Voucher omaggio, con data flessibile per la località ed il velivolo che preferiamo. Insomma Migflug ha davvero pensato a tutto e ad oggi, anche a sentire gli entusiasti commenti dei fortunati che hanno potuto effettuare un simile volo, rimane il modo migliore per poter provare l’esperienza unica di volare a bordo di un aereo ad alte prestazioni.

