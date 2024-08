MotoGP Austria 2024: vince Bagnaia che allunga su Martin

Il Gran Premio d’Austria 2024 di MotoGP è stato un trionfo assoluto per Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati ha dominato il weekend, conquistando sia la Sprint Race che la gara lunga. Con questa doppietta, Bagnaia non solo ha allunga ulteriormente il suo vantaggio sugli inseguitori ma raggiunge un mito come Kevin Schwantz con 25 Gran Premi vinti in carriera.

La gara

E proprio con la doppietta Sprint e Gran Premio, Bagnaia ha dimostrato oggi di essere il pilota che ha qualcosa in più. Se nei primi giri Jorge Martin sembrava poter mettere in discussione la supremazia del campione, la pista ha rapidamente rivelato la verità: Bagnaia ha tenuto un passo insostenibile per tutti. Martin, pur mettendo in campo tutta la sua determinazione, non ha potuto fare altro che accontentarsi di un secondo posto sia nella Sprint sia nella gara principale, distanziandosi ulteriormente in classifica. La stagione del motomondiale è comunque ancora aperta, perchè sono solo 5 i punti di distanza tra Bagnaia e Martin.

Alle spalle dei due protagonisti principali, Enea Bastianini ha completato un fine settimana in costante crescita, culminato con un meritatissimo terzo posto. Il pilota del team Ducati factory ha saputo confermarsi come la terza forza del campionato. Bastianini ha dimostrato una maturità crescente, chiudendo con autorità il podio e mostrando segnali incoraggianti per la seconda metà della stagione.

Dietro ai primi tre, Marc Marquez ha regalato spettacolo. Dopo una partenza complicata, in cui è stato coinvolto in un contatto con Franco Morbidelli, Marquez ha messo in scena una rimonta spettacolare, contraddistinta da sorpassi funambolici e un altro scontro emozionante con la KTM di Jack Miller. Nonostante queste difficoltà, il pilota del Team Gresini ha concluso al quarto posto, replicando il piazzamento di Silverstone e consolidando la sua posizione tra i migliori del campionato.

Buona anche la gara di Marco Bezzecchi, che ha portato la sua Ducati VR46 fino al sesto posto, subito dietro alla KTM ufficiale di Brad Binder. Bezzecchi ha mostrato solidità e costanza, elementi fondamentali per restare competitivo nel lungo corso della stagione. Sfortunato invece Jack Miller, che ha visto la sua gara finire nella ghiaia dopo un errore che ha compromesso le sue possibilità di ottenere un buon risultato sul circuito di casa della KTM.

La top 10 è stata completata dalle due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro, che hanno chiuso rispettivamente in settima e ottava posizione. Franco Morbidelli, condizionato dal contatto con Marquez, ha dovuto accontentarsi del nono posto, mentre Alex Marquez ha chiuso decimo. Una domenica complicata invece per le KTM GasGas di Pedro Acosta e Augusto Fernandez, che hanno chiuso rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione.

MotoGP Austria 2024: ordine di arrivo e risultati

Pos Pts Rider Team Time / Gap 1 25 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team 42:11.173 2 20 Jorge Martin Prima Pramac Racing +3.232 3 16 E. Bastianini Ducati Lenovo Team +7.357 4 13 M. Marquez Gresini Racing MotoGP +13.836 5 11 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing +18.620 6 10 M. Bezzecchi Pertamina Enduro VR46 Racing Team +21.206 7 9 M. Viñales Aprilia Racing +24.322 8 8 F. Morbidelli Prima Pramac Racing +27.677 9 7 A. Espargaro Aprilia Racing +28.829 10 6 A. Marquez Gresini Racing MotoGP +30.268 11 5 P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing +30.526 12 4 M. Oliveira Trackhouse Racing +30.702 13 3 P. Acosta Red Bull GASGAS Tech3 +33.736 14 2 T. Nakagami IDEMITSU Honda LCR +36.310 15 1 A. Fernandez Red Bull GASGAS Tech3 +36.522 16 A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team +37.571 17 J. Mir Repsol Honda Team +40.432 18 F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team +43.788 19 J. Miller Red Bull KTM Factory Racing +44.134 20 L. Savadori Aprilia Racing +44.576 21 J. Zarco CASTROL Honda LCR +54.126 22 S. Bradl HRC Test Team +54.923 DNF R. Fernandez Trackhouse Racing 27 giri DNF L. Marini Repsol Honda Team 5 giri

Classifica MotoGP 2024 piloti