A pochi giorni dal debutto stagionale in Bahrain la Formula 1 si sposta dal Golfo Persico al Mar Rosso per la seconda gara, in programma sabato 9 marzo, ecco gli orari F1 GP Arabia Saudita 2024 su TV8 e in diretta su SKY e NOW.

La distanza in linea d’aria che separa il circuito permanente di Sakhir da quello di Gedda è di circa 1260 chilometri ma le caratteristiche tecniche dei due tracciati sono molto diverse. Da una pista contraddistinta da un asfalto molto abrasivo, dove il degrado termico è particolarmente rilevante e dove stabilità in frenata e trazione sono fattori determinanti si passa ad un asfalto piuttosto liscio e ad una pista velocissima (oltre 250 Km/h di media), seconda solo a Monza.

Coi suoi 6,174 chilometri di lunghezza, da ripetere 50 volte, il circuito ha una forma particolarmente sinuosa ed è il secondo più lungo del calendario ma il primo come numero di curve (27). Così come in Bahrain, qualifiche e gara si svolgeranno di sera (ore 20 locali). Affacciato sul mare, il circuito è entrato nel calendario del Mondiale solo tre anni fa ma ha già lasciato il segno per le sue caratteristiche estreme. Il veloce e sinuoso settore 1 è senza dubbio il più rilevante, specie durante le qualifiche, che sono particolarmente importanti. Nonostante i 6,1 km di lunghezza, infatti, sorpassare non è affatto facile: la chicane di curva 1 è uno dei punti chiave in quanto offre poche possibilità ai rivali di reagire, mentre le tre zone DRS del circuito regalano al pilota che ha subito l’attacco una chance per riconquistare la posizione perduta.

In qualifica sarà determinante scegliere il momento ideale per fare il tempo sul giro, così come lo sarà fare una preparazione ottimale del giro di lancio: nelle scorse edizioni si è visto spesso come i piloti ne effettuassero addirittura due prima di portare le Soft alla giusta temperatura, con le conseguenti problematiche di traffico che potrebbero crearsi.

Orari TV8 F1 GP Arabia Saudita 2024

Venerdì 8 marzo

Ore 22.00: qualifiche

Sabato 9 marzo

Ore 21.30: Gara

Orari F1 GP Arabia Saudita 2024 su Sky Sport 1, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Now

Venerdì 8 marzo

Ore 13.05: F1 Academy – First Race

Ore 14: F2 Chasing the dream

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – prove libere 3

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.05: F2 – sprint race

Ore 17.15: Warm Up

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: F1 – qualifiche

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live Show

Sabato 9 marzo

Ore 13: F1 Academy – Second Race

Ore 14.20: F2 – Feature Race

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18: F1 – gara

Ore 20: Paddock Live

Ore 20.30: Debriefing

Ore 22: Race Anatomy

