Orari MotoGP TV8 Aragon 2022 in diretta anche su SKY e NOW

Orari MotoGP TV8 Aragon 2022: ecco la programmazione della MotoGP di oggi sabato 17 settembre e di domani domenica 18 settembre. La MotoGP scende in pista ad Aragon per un nuovo Gran Premio ricco di sorprese: dal ritorno di Marc Marquez alle gare, alla sfida Mondiale tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Ecco tutti gli orari del weekend: il GP di Aragon è in diretta domenica 18 settembre alle 14 su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Secondo il calendario verrà dato il via al quindicesimo gran premio della stagione del Motomondiale. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Appuntamento per una gara che terrà i tifosi con il fiato sospeso. C’è grande attesa per il ritorno alle gare di Marc Marquez a 3 mesi e mezzo dall’ultimo Gran Premio disputato ad Aragon e per la sfida in chiave Mondiale tra Bagnaia e Quartararo, distanti ora 30 punti, con Aleix Espargaró su Aprilia terzo incomodo.

Orari MotoGP TV8 Aragon 2022: il programma del weekend

Il programma del weekend del GP di Aragon sarà quello quello tradizionale dei round europei del Motomondiale. Le gare di tutte le classi andranno in onda in diretta su Sky Sport MotoGP e sull’app Now, mentre TV8 trasmetterà le gare di MotoGp, moto2 e Moto3 in diretta.

Orari TV8 oggi MotoGP Aragon 2022 in chiaro e diretta

Qui sotto invece gli orari delle dirette TV su SKY del GP di Aragon, che sono visibili anche in streaming anche su NOW.

Sabato 17 settembre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 16.45: Tre Lamborghini per un pilota

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Ore 17.30: Dainese Expedition Islanda

Ore 18: Tre Lamborghini per un pilota

Ore 23.30: Dainese Expedition Islanda

Ore 24: Bagnaia, oltre la pista

Domenica 18 settembre

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.15: Tre Lamborghini per un pilota

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Ore 22.30: Dainese Expedition Islanda

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.