F1 GP Barhain 2024: risultati e classifica del primo Gran Premio

Max Verstappen ha dominato il Gran Premio del Bahrain 2024, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha condotto la gara dall’inizio alla fine, seguito dal compagno di squadra Sergio Perez. Terzo gradino del podio per Carlos Sainz della Ferrari.

Il Gran Premio del Bahrain ha inaugurato la stagione 2024 del Mondiale di Formula 1 con una dimostrazione di forza da parte di Max Verstappen. Il pilota olandese alla guida della sua Red Bull, ha dominato la gara fin dalle prime battute, partendo dalla pole position e non lasciando spazio ai rivali. Con una prestazione impeccabile, Verstappen ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 22 secondi sul compagno di squadra, Sergio Perez, completando così una doppietta per la Red Bull. Sul terzo gradino del podio si è piazzato Carlos Sainz della Ferrari, che ha tenuto un passo aggressivo e gestito al meglio gli pneumatici, superando anche le difficoltà incontrate dal compagno di squadra Charles Leclerc, finito quarto a causa di problemi ai freni.

La gara del Bahrain ha confermato le aspettative nate durante i test pre-stagionali, con la Red Bull che si è confermata la squadra da battere e la Ferrari subito dietro. Mercedes, McLaren e Aston Martin si sono mostrate competitive, ma con ritmi simili che non hanno permesso loro di insidiare i primi posti. George Russell, partito bene con la Mercedes, ha lottato con la gestione delle gomme e ha terminato in quinta posizione, seguito da Lando Norris su McLaren e Lewis Hamilton, anch’esso su Mercedes.

Guanyu Zhou ha fatto il suo dovere portando la sua Sauber all’undicesimo posto, davanti alla Haas di Kevin Magnussen, che ha migliorato il proprio risultato rispetto alle qualifiche. Delusione per la Visa Cash App RB, con Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda che hanno chiuso in tredicesima e quattordicesima posizione, non senza controversie legate alla decisione del team di scambiare le loro posizioni in gara. Niente di positivo dal team Alpine con Esteban Ocon e Pierre Gasly che hanno concluso nelle retrovie, evidenziando la necessità di miglioramenti sostanziali per competere ai livelli più alti.

La Red Bull inizia il campionato con una posizione di forza, ma la Ferrari e le altre squadre sono pronte a dare battaglia, sperando in un campionato ricco di emozioni e sorprese.

GP Barhain 2024: ordine di arrivo

Pos No Pilota Team Giri Distacco Punti 1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 57 1:31:44.742 26 (25+1) 2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 57 +22.457s 18 3 55 Carlos Sainz Ferrari 57 +25.110s 15 4 16 Charles Leclerc Ferrari 57 +39.669s 12 5 63 George Russell Mercedes 57 +46.788s 10 6 4 Lando Norris McLaren Mercedes 57 +48.458s 8 7 44 Lewis Hamilton Mercedes 57 +50.324s 6 8 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 57 +56.082s 4 9 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 57 +74.887s 2 10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 57 +93.216s 1 11 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 56 +1 lap 0 12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 56 +1 lap 0 13 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 56 +1 lap 0 14 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 56 +1 lap 0 15 23 Alexander Albon Williams Mercedes 56 +1 lap 0 16 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 56 +1 lap 0 17 31 Esteban Ocon Alpine Renault 56 +1 lap 0 18 10 Pierre Gasly Alpine Renault 56 +1 lap 0 19 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 56 +1 lap 0 20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 55 +2 laps 0

Classifica Piloti F1

Pos Pilota Naz Team Punti 1 Max Verstappen NED Red Bull Racing Honda RBPT 26 2 Sergio Perez MEX Red Bull Racing Honda RBPT 18 3 Carlos Sainz ESP Ferrari 15 4 Charles Leclerc MON Ferrari 12 5 George Russell GBR Mercedes 10 6 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 8 7 Lewis Hamilton GBR Mercedes 6 8 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 4 9 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Mercedes 2 10 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Mercedes 1 11 Zhou Guanyu CHN Kick Sauber Ferrari 0 12 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 0 13 Daniel Ricciardo AUS RB Honda RBPT 0 14 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 0 15 Alexander Albon THA Williams Mercedes 0 16 Nico Hulkenberg GER Haas Ferrari 0 17 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 0 18 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 0 19 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 0 20 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 0

