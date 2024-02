Kevin Magnussen in F1 ha disputato 163 Gran Premi senza mai riuscire ad andare in resta per almeno un giro.

Il mondo della Formula 1 è costellato di record e traguardi che ogni pilota sogna di raggiungere. Tuttavia, non tutti i record sono motivo di festeggiamento. Uno di questi, che il suo attuale detentore probabilmente vorrebbe lasciarsi alle spalle al più presto, riguarda il maggior numero di partenze in gara senza essere mai stato in testa neanche un giro. Questo titolo piuttosto sfortunato è attualmente detenuto dal pilota della Haas, Kevin Magnussen.

Il pilota danese ha fatto il suo debutto al Gran Premio d’Australia del 2014, su McLaren. Curiosamente, in quella gara Magnussen ha stabilito un record per il maggior numero di punti segnati al debutto, accumulando 18 punti grazie al suo secondo posto. Nonostante questo inizio promettente, il percorso di Magnussen in F1 non è stato particolarmente fortunato, non essendo mai riuscito a guidare in testa in nessuna delle gare a cui ha partecipato successivamente.

Con 163 partenze in gara senza mai essere stato in testa per un giro, Magnussen detiene un record che evidenzia la natura imprevedibile e a volte crudele dello sport motoristico al più alto livello. Questa stagione tiferemo sicuramente per lui, perché questa striscia deve essere fermata, assolutamente.

