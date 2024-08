MotoGP, Silverstone: Alex Rins da forfait e si ritira dal GP di Gran Bretagna

A causa delle conseguenze degli infortuni a una mano e a un piede rimediati nell’ottavo round del 2024, ad Assen, Alex Rins (Monster Energy Yamaha Racing) ha deciso di non correre il Gran Premio della Gran Bretagna in programma domenica a Silverstone.

“Dopo aver valutato le mie condizioni fisiche con i medici abbiamo deciso che la cosa più responsabile da fare era saltare il resto del GP della Gran Bretagna”, ha affermato Rins che poi ha aggiunto “Il dolore e il rischio di ulteriori infortuni, insieme al parere dei medici, mi hanno spinto a prendere questa decisione”.

Il pilota spagnolo si sottoporrà a ulteriori controlli medici per valutare se rientrare per il GP d’Austria, in programma dal 16 al 18 agosto. Il pilota spagnolo sarà sostituito da Remy Gardner che avrebbe dovuto correre con la moto del Test Team Yamaha Factory Racing MotoGP.

“Alex ama molto Silverstone e ha ottenuto grandi risultati qui, quindi per lui è una delusione”, – sono state le parole del team director Massimo Meregalli. Tuttavia, la sua salute e il suo benessere devono avere la priorità. Non ne valeva la pena di continuare. Speriamo di rivederlo in Austria, in condizioni migliori”.