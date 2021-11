EICMA 2021: Valentino Rossi “Rockstar” infiamma il pubblico del Salone di Milano

Il nove volte campione del mondo ha ripercorso al Salone di Milano la sua gloriosa ed indimenticabile carriera.

Valentino Rossi catalizza su di se il pubblico ed è proprio quello che è successo anche ieri al Salone EICMA di Milano. Adrenalina, Gioia, Commozione, Sorpresa: sono queste infatti solo alcune delle emozioni vissute durante “One More Lap”, l’evento di Yamaha tenutosi presso l’Arena MotoLive di EICMA 2021 a Milano, durante il quale il nove volte campione del mondo ha compiuto il suo ultimo giro di pista in compagnia dei suoi più calorosi fan.

















































Federica Masolin, host dell’evento e noto volto di Sky Sport, ha accompagnato Rossi in un viaggio nel tempo lungo ben 16 anni. Infatti, tanti sono quelli trascorsi da Valentino in Yamaha, introducendo i 16 momenti più emozionanti del vincente binomio. Circondati dalle quattro Yamaha YZR-M1 Campioni del Mondo di Valentino, ha accolto il pilota di Tavullia tra le acclamazioni della folla in tripudio per il proprio beniamino sul palco in sella ad una speciale Yamaha YZF-M1 60° anniversary.

La carriera di Valentino Rossi

Un Gran Premio di emozioni che ha condotto il Dottore sulla strada dei ricordi, ripercorrendo le tappe principali dei suoi 16 anni con la casa a tre diapason. Dal 1° titolo Mondiale con Yamaha del 2004, passando dal bis iridato del 2005. Ed ancora la vittoria al Cavatappi di Laguna Seca ed al nuovo bis mondiale 2008 e 2009 sino all’ultimo primo gradino del podio ad Assen 2017. Un percorso senza tralasciare i momenti più difficili, come la caduta nel 2010 in prova al Mugello, o la scivolata che a Rossi costò il titolo 2006. Attimi indimenticabili, che insieme hanno contribuito a rendere Valentino icona della MotoGP, riservandogli per sempre un posto speciale nel cuore di tutti i suoi fan, italiani e non.

Ad accompagnare il Dottore nel suo viaggio tra le emozioni l’amico Linus, Direttore Artistico di Radio Deejay. Con la complicità che contraddistingue due amici di lunga data, il campione ha raccontato aneddoti e curiosità, un vero e proprio dietro le quinte che ha strappato sul viso degli ascoltatori sorrisi nostalgici. Tanti inoltre gli amici VIP di Rossi che hanno voluto mandare i propri messaggi di ringraziamento ed ammirazione: la fedele crew, diventata negli anni una vera e propria famiglia, celebrity e atleti italiani e internazionali. Un segno di quanto Valentino Rossi rappresenti in tutto il mondo lo sport, quello bello, che non conosce la rivalità.

Yamaha YZF-R1 VR46 special livery









































A conclusione della giornata, Yamaha Motor ha celebrato il suo pilota con un regalo a sorpresa: una Yamaha YZF-R1 VR46 special livery. Ed è proprio con questa moto, che Valentino Rossi continuerà ad allenarsi in sella. La R1 GYTR VR46 è già equipaggiata con componenti specifici GYTR 2022 derivate dallo sviluppo Yamaha nel Mondiale Superbike.

Offerte Gadgets Valentino Rossi su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!