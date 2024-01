MotoGP 2024, i piloti che hanno cambiato team e moto

Il prossimo 20 gennaio Marc Marquez debutterà sulla Ducati Desmosedici GP23 del Team Gresini. Tuttavia il pilota spagnolo, otto volte campione del mondo, non è l’unico pilota della classe regina ad aver cambiato squadra e marca.

Infatti, oltre al #93 nel 2024 altri cinque piloti dovranno adattarsi a una nuova Casa o a un nuovo team. Scopriamo quali sono. Non perdetevi l’elenco dei piloti del mondiale MotoGP 2024 ed il Calendario MotoGP 2024 per non perdere nemmeno una gara.

Alex Rins: da LCR Honda a Yamaha

Alex Rins, dopo una stagione condizionata dagli infortuni, lascia il team Honda LCR per approdare nel Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Yamaha punta a tornare protagonista lottando costantemente per le vittorie e per il titolo. Rins, che ha vinto con Suzuki e Honda, insieme a Maverick Vinales (Aprilia Racing) e Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) ha la possibilità di diventare il primo pilota a vincere con tre Case diverse in MotoGP.

Franco Morbidelli: da Yamaha a Ducati Pramac

Franco Morbidelli ha firmato per Prima Pramac Racing dopo due stagioni deludenti con Yamaha. Ora per “Morbido” arriva la grande chance di tornare ai massimi livelli insieme al miglior team del 2023. Morbidelli avrà come compagno di box Jorge Martin: oltre a lui e allo spagnolo anche il campione del mondo 2023 Francesco Bagnaia (Ducati) ed Enea Bastianini correranno con la Ducati nuova. Adattarsi a una moto completamente nuova non sarà facile ma a Franco il talento non manca.

Luca Marini: dalla Ducati alla Honda

Solo pochi mesi fa era impensabile ipotizzare Luca Marini sulla Honda ufficiale di Marquez. Marini lascia infatti la miglior moto del mondiale, la Ducati, per riempire il vuoto lasciato da Marc Marquez: per Luca si tratta di una chance unica. Nel Test di Valencia Mir ha detto che Honda sembra aver un po’ trovato la direzione giusta con il suo nuovo pacchetto e con un pilota con classe e tecnicamente brillante come Marini HRC potrebbe arrivare dove vuole stare.

Johann Zarco: da Ducati Pramac a LCR Honda

Johann Zarco ha firmato per LCR Honda. Honda potrà così fare affidamento su un pilota esperto e due volte campione del mondo e con anni di esperienza in sella alla Ducati. Zarco approda in una struttura ben consolidata come quella di LCR e cercherà di far uscire Honda dal difficile momento in cui si trova.

Fabio Di Giannantonio: dalla Ducati Gresini alla Ducati VR46

Fabio Di Giannantonio, che fino alla fine della stagione non aveva la certezza di correre ancora in MotoGP, ha trovato il manubrio della Ducati del Team Pertamina Enduro VR46 MotoGP di Valentino Rossi. Diggia salirà sulla Ducati lasciata libera dal fratello di Rossi, Luca Marini. Dopo un magnifico finale di stagione 2023, Di Giannantonio spera che questo ottimo stato di forma si protragga anche nel 2024, tutto da vivere nel team del nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

Copyright Image: Sinergon LTD