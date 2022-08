MotoGP Austria 2022: vince Bagnaia, secondo Quartararo, i tempi

Trionfo assoluto al MotoGP Austria 2022 per Pecco Bagnaia su Ducati che conquista il terzo GP consecutivo dopo Assen e Silverstone, per la quinta vittoria stagionale. Dietro di lui Fabio Quartararo, che rimane in testa alla classifica di MotoGP, perdendo solo 5 punti su Bagnaia e con ancora ben 49 punti di distacco. Terzo Jack Miller, che sembrava poter disturbare Bagnaia salvo poi mollare nel finale.

Niente da fare per Jorge Martin che all’ultimo giro sbaglia tentando di insidiare a Jack Miller il terzo gradino del podio. Sfortunato Bastianini, che dalla pole è stato costretto quasi subito al ritiro per probemi al cerchio della ruota anteriore.

Does @Bestia23 have problems?! 😮 The Beast runs on into the gravel! His race is virtually over! 🛑#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/2yDGImdplB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 21, 2022

MotoGP Austria 2022: classifica finale e tempi

Ecco allora qui sotto la classifica finale del GP di Austria, con i tempi fatti registrare da tutti i piloti. Potete invece trovare la classifica di MotoGP 2022 qui.

Pos Pilota Moto Tempo 1 Francesco Bagnaia Ducati 42:14.886 2 Fabio Quartararo Yamaha +0.492 3 Jack Miller Ducati +2.163 4 Luca Marini Ducati +8.348 5 Johann Zarco Ducati +8.821 6 Aleix Espargarò Aprilia +11.287 7 Brad Binder Ktm +11.642 8 Alex Rins Suzuki +11.780 9 Marco Bezzecchi Ducati +16.987 10 Jorge Martin Ducati +17.144 11 Fabio Di Giannantonio Ducati +17.471 12 Miguel Oliveira Ktm +18.035 13 Maverick Viñales Aprilia +20.012 14 Alex Marquez Honda +26.880 15 Andrea Dovizioso Yamaha +29.744 16 Pol Espargaro Honda +30.994 17 Stefan Bradl Honda +37.960 18 Raul Fernandez Ktm +42.082 19 Lorenzo Savadori Aprilia +46.666 20 Remy Gardner Ktm +48.728 DNF Franco Morbidelli Yamaha + 3 Laps DNF Darryn Binder Yamaha +16 Laps DNF Takaaki Nakagami Honda +19 Laps DNF Enea Bastianini Ducati +22 Laps DNF Joan Mir Suzuki +28 Laps

