Risultati MotoGP Francia 2023: vince Bezzecchi, Bagnaia out!

A Le Mans nella MotoGP Francia 2023 Marco Bezzecchi ha ottenuto una vittoria epica nel GP numero 1000, entrando così nella storia Motomondiale. Con la sua Ducati VR46, Bezzecchi ha ottenuto la vittoria superando i suoi rivali e raggiungendo il podio, insieme a Jorge Martin e Johann Zarco, entrambi con le Desmosedici Pramac.

Out Bagnaia, che comunque mantiene la leadership nel campionato, ma con un vantaggio di soli 1 punto nella classifica di MotoGP su Bezzecchi, che si conferma vincitore a Le Mans alimentando grandi speranze per il suo futuro.

BEZZECCHI IS BACK ON TOP! ? Through all the chaos, Bez remains cool and calm to WIN #GP1000! ?#FrenchGP ?? pic.twitter.com/WPpCIqz9sV — MotoGP™? (@MotoGP) May 14, 2023

Il momento più cruciale della gara è stato il contatto al 6º giro, mentre Jack Miller e Marc Marquez si contendevano la testa della classifica. L’incidente che ha portato all’eliminazione di Maverick Vinales e Francesco Bagnaia, è stato accompagnato da spintoni e tensioni. Tuttavia, una volta tornati ai box, le divergenze sono state appianate e la calma è tornata.

IT’S ALL GONE WRONG! ? Maverick has a HUGE moment and takes both himself and @PeccoBagnaia OUT of the race! ?#FrenchGP ?? pic.twitter.com/6QRLMrr3PS — MotoGP™? (@MotoGP) May 14, 2023

Nel frattempo, Bezzecchi ha saputo approfittare della situazione a suo vantaggio. Ha superato in modo deciso Miller e Marquez, forse in modo un po’ troppo aggressivo, spingendo Marquez fuori pista e ricevendo una giusta penalità per il suo comportamento.

Da quel momento in poi, Bezzecchi ha preso il comando della gara, mantenendo un solido vantaggio di 4″2 sul secondo classificato, Jorge Martin. Quest’ultimo, pilota della Ducati Pramac, ha replicato la sua ottima prestazione nella gara Sprint Race e ha conquistato il secondo posto, mentre Johann Zarco, compagno di squadra di Martin, ha completato il podio.

Martin ha dimostrato una grande determinazione nel risalire la classifica e ha costretto Marquez all’errore, nonostante il pilota spagnolo della Honda abbia dimostrato un grande temperamento e abbia lottato costantemente per un posto sul podio. Tuttavia, il suo eccesso di difesa ha portato alla sua caduta. Nonostante la mancanza di punti in questa gara, Marquez dimostra di essere ancora un contendente importante nel campionato.

Oltre alla vittoria di Bezzecchi e al podio dominato dalla Ducati, è importante notare anche il fantastico 4º posto di Augusto Fernandez con la GasGas Tech3, il suo miglior risultato in MotoGP. Aleix Espargaro al 5º posto con l’Aprilia con una prestazione solida e costante. Brad Binder, nonostante un avvio difficile a causa di un errore di Alex Marquez, si è classificato al 6º posto. Nonostante le ferite e il dolore, Fabio Quartararo ha dimostrato grande determinazione piazzandosi al 7º posto, seguito da Fabio Di Giannantonio, Takaaki Nakagami e Franco Morbidelli. Danilo Petrucci, tornato in gara dopo un periodo di assenza, ha ottenuto punti preziosi piazzandosi all’11º posto, seguito da Lorenzo Savadori e Jonas Folger.

Dopo questa emozionante gara, c’è una pausa di tre settimane. Secondo il calendario della MotoGp, il prossimo appuntamento sarà al Mugello l’11 giugno. Durante questo periodo, i team avranno il tempo di prepararsi e affinare le strategie per il proseguo del Motomondiale.

Ordine di arrivo MotoGP Francia 2023

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Marco Bezzecchi Ducati 41:37.970 2 Jorge Martin Ducati +4.256 3 Johann Zarco Ducati +4.795 4 Augusto Fernandez Gasgas +6.281 5 Aleix Espargaro Aprilia +6.726 6 Brad Binder Ktm +13.638 7 Fabio Quartararo Yamaha +15.023 8 Fabio Di Giannantonio Ducati +15.826 9 Takaaki Nakagami Honda +16.370 10 Franco Morbidelli Yamaha +17.828 11 Danilo Petrucci Ducati +29.735 12 Lorenzo Savadori Aprilia +36.135 13 Jonas Folger Gasgas +49.808 Rit Marc Marquez Honda +2 Giri Rit Jack Miller Ktm +3 Giri Rit Alex Rins Honda +13 Giri Rit Joan Mir Honda +15 Giri Rit Luca Marini Ducati +22 Giri Rit Alex Marquez Ducati +22 Giri Rit Francesco Bagnaia Ducati +23 Giri Rit Maverick Vinales Aprilia +23 Giri

Ordine arrivo Gara Sprint GP Francia 2023

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Jorge Martin Ducati 19:59.037 2 Brad Binder Ktm +1.840 3 Francesco Bagnaia Ducati +2.632 4 Luca Marini Ducati +3.418 5 Marc Marquez Honda +3.541 6 Johann Zarco Ducati +4.483 7 Marco Bezzecchi Ducati +5.224 8 Aleix Espargaro Aprilia +6.359 9 Maverick ViÑAles Aprilia +8.336 10 Takaaki Nakagami Honda +9.439 11 Alex Rins Honda +12.388 12 Fabio Di Giannantonio Ducati +14.125 13 Franco Morbidelli Yamaha +15.121 14 Joan Mir Honda +15.383 15 Alex Marquez Ducati +15.591 16 Danilo Petrucci Ducati +19.415 17 Lorenzo Savadori Aprilia +26.992 Rit Fabio Quartararo Yamaha +4 Giri Rit Jonas Folger Gasgas +5 Giri Rit Augusto Fernandez Gasgas +8 Giri Rit Jack Miller Ktm +12 Giri

—–

