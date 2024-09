Orari MotoGP Aragon 2024 in differita su TV8, live su Sky e Now

Orari MotoGP Aragon 2024: il Gran Premio GoPro si può vedere in differita su TV8, live su Sky e in streaming su NOW.

Ecco tutti gli orari MotoGP Aragon 2024 su TV8, Sky e Now. Segnatevi l’appuntamento per seguire su TV8 oggi la gara in differita. Al via il 12° round del Motomondiale, in programma sul circuito Motorland Aragón, ad Alcañiz, località della comunità autonoma spagnola dell’Aragona.

Tuttavia, il Gran Premio di Aragon torna in calendario dopo un anno di assenza. Dopo la spinta del governo regionale per rivitalizzare e promuovere il circuito di Aragon, è stato rinnovato l’accordo con la Dorna che garantirà alla comunità la possibilità di assistere a un Gran Premio della MotoGP in ogni stagione fino al 2026.

Anche se fa poco testo poiché due anni nelle corse motociclistiche sono tantissimi, nel 2022 in MotoGP vinse Enea Bastianini (Gresini Racing) davanti a Pecco Bagnaia (Ducati) per soli 42 millesimi, in Moto2 vinse Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) ed in Moto3 vinse Izan Guevara (GASGAS Aspar).

La classifica della classe regina è molto calda dopo la vittoria di Pecco Bagnaia in Austria, settima della stagione. Il 27enne pilota piemontese ha ora 5 punti di vantaggio sul rivale Jorge Martin. Classifica che non lascia fuori Bastianini, ancora in corsa anche se staccato di 61 punti dal suo compagno di squadra. Atteso alla prima vittoria della stagione Marc Marquez (Gresini Racing) che di punti ne ha 192, quindi 83 in meno del leader Bagnaia.

Orari MotoGP Aragon 2024 DIFFERITA TV8

domenica 01 settembre in differita

Ore 18.00: Paddock Pre Moto3

Ore 18.30: Gara Moto3

Ore 19.30: Paddock Pre Gara Moto2

Ore 19.45: Gara Moto2

Ore 20.45: Paddock Porst Gara Moto2

Ore 21.00: Grid

Ore 21.30: Gara MotoGP

Orari Diretta SKY MotoGP Aragon 2024

Domenica 1 settembre

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Albo d’oro MotoGP Aragon

L’albo d’oro dei piloti più vincenti sul tracciato di Alcaniz vede Marc Marquez il pilota più vincente del GP di Aragona. Potrebbe quindi essere lui la sorpresa del dodicesimo GP della stagione dopo la bella rimonta al Red Bull Ring di domenica scorsa in cui ha chiuso in quarta posizione.

2010: Casey Stoner (Ducati)

2011: Casey Stoner (Honda)

2012: Daniel Pedrosa (Honda)

2013: Marc Márquez (Honda)

2014: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2016: Marc Márquez (Honda)

2017: Marc Márquez (Honda)

2018: Marc Márquez (Honda)

2019: Marc Márquez (Honda)

2020: Alex Rins (Suzuki)

2021: Francesco Bagnaia (Ducati)

2022: Enea Bastianini (Ducati)

Classifica Piloti MotoGP 2024