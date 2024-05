Orari MotoGP Catalunya 2024 su TV8, live su Sky e Now

Ecco gli orari Orari MotoGP Catalunya 2024 su TV8 e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

Dopo l’entusiasmante tappa di Le Mans, la MotoGP si sposta in Spagna per il GP di Catalunya. Il Circuit de Barcelona-Catalunya, situato a Montmeló, è un tracciato iconico che ha visto la luce nel 1991 grazie alla collaborazione tra il Real Automobil Club de Catalunya, la Generalitat de Catalunya e il Comune di Montmeló. Questo circuito, con la sua storia e il suo design unico, è diventato uno dei palcoscenici più amati del calendario della MotoGP.

Il Circuit de Barcelona-Catalunya ha iniziato a ospitare il Motomondiale nel 1992, anche se le prime quattro edizioni furono denominate GP Europa. Da allora, questo circuito ha visto innumerevoli momenti indimenticabili e battaglie epiche tra i migliori piloti del mondo. Con la sua combinazione di rettilinei veloci e curve tecniche, il tracciato di Montmeló rappresenta una sfida avvincente sia per i piloti che per i team, garantendo spettacolo e adrenalina per gli appassionati di motociclismo.

Orari MotoGP Catalunya 2024 su TV8

Sabato 25 Maggio LIVE

Ore 10.50: Qualifiche MotoGP

Ore 11.45: Paddock Post Qualifiche MotoGP

Ore 12.10: Moto E Gara 1

Ore 12.50: Qualifiche Moto3

Ore 13.45: Qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Pre Sprint MotoGP

Ore 15.00: Sprint

Ore 15.45: Paddock Post Sprint MotoGP

Domenica 26 Maggio in Differita

Ore 12.10: Gara 2 Moto E

Ore 12.30: Paddock Pre M3

Ore 13.00: Gara Moto3

Ore 14.00: Paddock Pre Gara Moto2

Ore 14.15: Gara Moto2

Ore 15.15: Paddock Post Gara Moto2

Ore 15.30: Grid

Ore 16.00: Gara MotoGP

Orari MotoGP Catalunya 2024 su Sky e Now

Sabato 25 maggio

Ore 8.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 3

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 – qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live Sprint

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17.00: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 26 maggio

Ore 9.35: MotoGP – warm up

Ore 10.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: Moto3 – gara

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: MotoGP – gara

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 16.00: Race Anatomy MotoGP

Fonte TV8

Copyright Image: Sinergon LTD