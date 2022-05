Tendine parasole senza ventose per auto: le migliori offerte

Le migliori tendine parasole per finestrini laterali delle nostre automobili che si possono utilizzare senza ventose, tramite il sistema attacca-stacca oppure con il sistema a "calza".

Tendine parasole per auto: ormai siamo ad agosto, il caldo ci attanaglia, andiamo allora a vedere quali sono le migliori del 2021, ovvero quelle senza le ventose per il vetro dei finestrini, un po’ fastidiose quando si devono togliere. Si, perchè quando il caldo invade il nostro Paese e il sole non lascia scampo, le nostre automobili diventano autentici forni. Una situazione potenzialmente pericolosa anche quando si dispone di condizionatore o climatizzatore, per gli evidenti sbalzi di temperatura.

Le tendine parasole per auto diventano importanti per evitare possibili insolazioni, ma anche per smorzare l’effetto del sole sui passeggeri. Vediamo allora quali sono le più adatte ad affrontare l’estate che sta per arrivare. Abbiamo sostanzialmente due tipologie diverse di tendine: quella che si applicano internamente senza ventosa, e quelle che si montano tipo “calza”, con uno strato esterno ed uno interno.

Tendine parasole per auto da applicare senza ventosa

Sono tendine che non hanno appunto le ventose, che lasciano sempre fastidiosi segni sui vetri. Rispetto a quelle a ventosa non hanno problemi di “effetto vela”, ma c’è da dire che non riescono a coprire completamente i finestrini.

Tendine Parasole senza ventose per Auto Rajvia

Blocca il 90% dei raggi UV, riduce la temperatura all’interno della vettura, protegge i passeggeri durante il viaggio. Garantisce una visione chiara ed una guida sicura. Fatte di materiale elettrostatico, si applica senza il bisogno di utilizzare adesivi o ventose, comodo e sicuro. Pieghevole, facile da trasportare. Può essere utilizzato su qualsiasi vetro liscio, quindi si possono portare anche su autobus, navi, aerei e così via. Dimensioni: 50 x 30 cm.

Rakaraka Tendine Parasole Auto Nere

Le tendine Rakaraka bloccano efficacemente la luce intensa del sole e garantiscono un abitacolo fresco ed una temperatura accettabile, adattandosi alla maggior parte delle auto. Sono realizzate in materiale elettrostatico e non necessitano di ventose per l’applicazione sui vetri. Dimensione: 126 x 52 cm.

Tendine parasole per auto senza ventosa elastiche tipo “calza”

Questo tipo di tendine sono di recente concezione, con prezzi che possono variare dai 10 ai 30 euro la coppia. In pratica si tratta di avvolgere il finestrino come in una specie di calza, con l’effetto di avere due strati di telo protettivo. Si installano in pochi minuti facendo attenzione a tendere bene il telo e c’è la possibilità di far scendere minimamente il finestrino. Di contro, in autostrada alle alte velocità è possibile avvertire un effetto vela, con vibrazioni marcate. Nonostante siano lavabili in lavatrice, è possibile che dopo una stagione siano da sostituire. Generalmente vendute per i finestrini posteriori, esistono anche tendine parasole per auto senza ventosa per i finestrini anteriori. C’è però da dire che non è chiaro se è possibile utilizzarle in Italia. Vediamo alcuni esempi.

Tendine Parasole Auto ICECAR – 2 Pezzi

Tendine parasole utili per oscurare in maniera efficace i finestrini laterali dell’automobile. A differenza delle classiche tendine, queste tendine elastiche consentono di oscurare interamente il finestrino evitando fastidiose infiltrazioni di sole dagli angoli. È inclusa una comoda confezione richiudibile, utile per riporre le tendine nel cassetto portaoggetti quando non le utilizzi.

Il kit è composto da due tendine elastiche senza ventosa di dimensioni universali. Attenzione: dimensioni MAX sportello: Altezza 50 cm – Lunghezza 105 cm.

Caramaz Tendine Parasole senza ventosa Auto 2 Pz Zanzariera Traspirante Anti-Sole per Finestrino Posteriore

Protezione dal Sole: con queste tendine parasole, è possibile ridurre la temperatura interna dell’auto proteggendo dal sole e creando una zona semiscura all’interno dell’abitacolo. Grazie al design a rete, si può usare come zanzariera. Consente di abbassare liberamente i finestrini e fare passare l’aria fresca ma senza aver i problemi delle zanzare o dei raggi di sole.



Tendina Parasole Auto Fontee 2 Pezzi

La rete Protettiva Blocca oltre il 98% dei dannosi raggi UV. Il metodo di installazione super facile e conveniente senza ventose semplifica l’utilizzo, è possibile installarlo e smontarlo in breve tempo. Fornisce maggiore privacy quando serve, e può essere lavato a 30 °C. È stato progettato per adattarsi perfettamente nelle cornici delle finestre della maggior parte dei modelli di auto.

Dimensione: circa 126 x 52cm (L x W)

