Spray per scongelare il parabrezza per affrontare il freddo senza timore

Il sistema più rapido per togliere il ghiaccio!

Lo spray per scongelare il parabrezza è la soluzione più rapida per rimuovere il ghiaccio che si forma di notte sulle nostre automobili quando la temperatura scende sotto lo zero. Vi ricordiamo che per combattere il ghiaccio sul parabrezza abbiamo parlato anche dei copri parabrezza magnetici per la notte, e dei raschia ghiaccio per auto.

Come funzionano gli spray per scongelare il parabrezza?

Semplice e rapido, questi spray funzionano grazie all’alcool isopropilico ed al glicole etilenico. Questa miscela è in grado di sciogliere in pochi istanti lo strato di ghiaccio che ricopre parabrezza, finestrini e lunotto posteriore delle vetture.

Il segreto è proprio nel mix dei liquidi che vengono nebulizzati. La loro proprietà è quella di avere una temperatura di congelamento più bassa di quella dell’acqua. Quando la miscela entra in contatto con il ghiaccio, avviene uno scambio termico per il quale l’acqua ghiacciata decongela in pochi istanti. Attenzione però, perchè la qualità del prodotto in questo caso gioca un fattore importante per non rovinare le spazzole del tergicristallo, e per non avere fastidiosi aloni durante la guida.

Qui sotto i migliori spray per scongelare il parabrezza per rapporto qualità prezzo. Non solo: i prodotti elencati sono tutti prodotti da aziende italiane e per questo si meritano un punto simpatia in più. 🙂

Mafra Not Ice Power Deghiacciante Liquido ad Effetto Immediato

Se le basse temperature possono causare disagi e seri problemi ad una circolazione sicura, Mafra Not Ice Power Deghiacciante Liquido ad Effetto Immediato è un prodotto capace di risolvere totalmente questo genere di inconvenienti.

Ma-Fra Not Ice è in grado di sciogliere il ghiaccio anche alle temperature più basse, donando ai cristalli lucentezza e visibilità immediata ed è caratterizzato da una fragranza profumata.

Attenzione, perchè Ma-Fra Not Ice, inoltre, può essere usato anche a scopo preventivo. Infatti la sua applicazione sulla parte soggetta a congelamento previene la formazione del ghiaccio. Inerte su guarnizioni e spazzole, Ma-Fra Not Ice non lascia residui e pertanto non unge i vetri.

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

Arexsons De Gel No Gas

Arexsons De Gel No Gas è ideale per sciogliere ed eliminare rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell’auto, detergendo la superficie e permettendo così una perfetta visibilità.

Previene anche la formazione del ghiaccio se spruzzato prima del calo della temperatura. E’ istantaneo ed è utilizzabile anche per le portiere e le serrature.

Arexsons DE-Ice spray per scongelare il parabrezza

Arexsons DE-Ice Spray elimina istantaneamente il ghiaccio dei vetri evitandone la formazione. E’ adatto anche per eliminare il ghiaccio da portiere e serrature.

Questo spray per scongelare il parabrezza elimina all’istante ghiaccio, neve e brina da parabrezza e vetri; scongela serrature e pinze freni. Non intacca la plastica e le guarnizioni. Confezione da 300 ml.

Kimicar Magic Deghiacciante Spray

Kimicar Magic Deghiacciante Spray scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell’auto.

Assicura una perfetta visibilità: oltre ad eliminare il ghiaccio ha un ottimo potere detergente. Da notare che questo spray per scongelare il parabrezza è comunque idoneo anche per serrature e portiere bloccate dal gelo. Non rovina spazzole e guarnizioni.

Rhutten spray per scongelare il parabrezza

Rhutten Spray Antighiaccio scioglie rapidamente lo strato di ghiaccio senza intaccare le superfici, esplicando un’efficace azione detergente. Spruzzato uniformemente sulle superfici prima che la temperatura scenda sotto lo zero, previene il gelo.

L’utilizzo costante di questo spray per scongelare il parabrezza contribuisce a proteggere le parti dagli agenti atmosferici come gommini tergicristalli, guarnizioni, blocchi serrature, antenne e specchi elettrici. Per prevenire si può spruzzare uniformemente sulle parti e lasciare agire senza asciugare.

