Copri parabrezza antighiaccio magnetico: i migliori ed economici

Scopri i migliori teli copri parabrezza per non dover raschiare il ghiaccio la mattina presto.

Per combattere le nottate di gelo c’è bisogno di una copri parabrezza antighiaccio magnetico. Se prima rappresentavano una spesa non indifferente, ora sono accessori auto decisamente economici e da prendere in considerazione per non dover perdere tempo la mattina, quando fa freddo e siamo di fretta.

Certo, qualcuno potrà obiettare che non sono proprio belli da vedere, ma d’altra parte il copri parabrezza antighiaccio magnetico è l’unico sistema per evitare la formazione di ghiaccio e brina sul parabrezza della nostra vettura. A proposito, non perdete i nostri consigli per guidare in sicurezza in ogni situazione.

Vediamo quindi i teli copri parabrezza che abbiamo selezionato secondo il rapporto qualità prezzo.

Rajvia Protezione per Parabrezza con magnete

Rajvia Protezione parabrezza per auto è composto da 5 strati in foglio di alluminio PEVA + cotone ignifugo + Poly Taff, ultra spessi e pesanti per mantenere pulito e pulito il parabrezza. Non solo: in estate evita l’accumulo di foglie e aghi di pino.

Blocca quasi il 99% dei raggi UV, aiuta a ridurre la temperatura durante le giornate calde e soleggiate. In inverno offre resistenza alle basse temperature, fino a -50 ° C. Previene l’accumulo di brina, neve e ghiaccio sul parabrezza in inverno e riduce il tempo trascorso a rottamare il ghiaccio o la neve al mattino.

Facile e comodo da usare, basta fissare le alette laterali nelle portiere, mentre i tre magneti lo mantengono in posizione anche con vento forte, senza graffi. La cover è facilmente ripiegabile per riporla nel bagagliaio o nei sedili posteriori. Dimensioni del prodotto: 193 x 126 cm. Peso: 440g

Raccoglie 4,6 stelle su 5 con quasi 70 recensioni su Amazon dove è disponibile con spedizione gratuita Prime.

iZoeL Copri Parabrezza Magnetico per Ghiaccio e Neve

Il telo di protezione Izoel è un copri parabrezza antighiaccio magnetico molto economico, con il colore nero da tenere esternamente per rende più facile lo scioglimento della neve da parte del sole. Invertendolo, si può usare in estate tenendo il colore argento verso l’esterno.

E’ dotato di 7 magneti e 2 ganci che permettono di tenerlo teso anche di vento forte, mentre 2 alette laterali permettono di chiudere il telo all’interno delle portiere in modo che non venga rubato. In materiale waterproof, il bordo è ricucito con una fascia protettiva. Dimensioni: 147*126 cm

Raccoglie 4,1 stelle su 5 con più di 250 recensioni su Amazon dove è disponibile con spedizione gratuita Prime.

FRECOO Protezione per parabrezza auto antighiaccio e magnetico

Facile da installare e rimuovere, questo telo di protezione per parabrezza FRECOO è pieghevole, ed una volta riposto prende poco spazio. E’ dotato di calamite avvolte nel telo stesso in modo da non provocare graffi, e nello stesso tempo per evitare che resista al forte vento.

Questo copri parabrezza antighiaccio magnetico mantiene parabrezza il pulito, e proteggerà contro polvere, neve e ghiaccio. Elimina la necessità di dover sbrinare o raschiare ghiaccio o neve dal parabrezza dalla neve. Non solo, ovviamente questo telo può essere usato tutto l’anno e anche in estate per proteggere dai raggi solari. Dimensioni: 182 x 166 cm. Adatta per la maggior parte delle delle auto e dei SUV.

Raccoglie 4,6 stelle su 5 con più di 700 recensioni su Amazon dove è disponibile con spedizione gratuita Prime.

Orlegol Protezione Parabrezza Antighiaccio

Il telo protettivo Orlegol dispone di ben 6 magneti in modo da attaccare il telo stesso alla vettura. Le calamite sono avvolte nel telo per non graffiare la carrozzeria.

Anche questo copri parabrezza antighiaccio magnetico può essere utilizzato in qualsiasi stagione. Ad esempio in estate protegge dal sole mentre in autunno raccoglie le foglie cadute sul parabrezza. Dimensioni: 183 cm x 1160 cm in modo da adattarsi alla maggior parte delle auto e dei SUV.

Raccoglie 4,3 stelle su 5 con più di 100 recensioni su Amazon dove è disponibile con spedizione gratuita Prime.

Ezfile Protezione per Parabrezza Magnetic Ice Protection Anti UV

Alta qualità: il copriauto per parabrezza Ezlife è realizzato in 3 strati di film alluminizzato + cotone + poliestere nero, per una alta resistenza alle intemperie. Secondo il produttore, è più resistente di tutti gli altri teli per parabrezza disponibili sul mercato.

Facile da trasportare, facile da piegare e riporre, facile e comodo da usare. Non richiede strumenti per l’installazione oppure della corda antivento. C’è solo bisogno chiudere con la portiera le due parti appositamente create per tendere il telo ed evitare furti.

Raccoglie 4,6 stelle su 5 con più di 800 recensioni su Amazon dove è disponibile con spedizione gratuita Prime.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.