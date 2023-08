Le tende auto Pop Up Oru sono progettate con una filosofia minimalista, ma con un’attenzione meticolosa alla qualità. Leggere, ma robuste, queste tende pop-up offrono un comfort e una protezione senza pari, qualunque sia la tua destinazione.

Bruin, parte da un peso di circa 136 kg e arrivando fino a circa 181 kg, presenta un design ibrido con pareti dure a scomparsa. Questa tenda offre un’ottima resistenza alle intemperie, un ambiente caldo e ben ventilato. La struttura Bruin è progettata per affrontare le condizioni più dure, ma allo stesso tempo è abbastanza leggera per non influenzare le prestazioni del veicolo.

Bruin è dotato di pareti in composito di alluminio su tutti i lati, sostenute da angoli in tessuto spessi che migliorano la ventilazione e permettono l’espansione.

Tende auto Pop Up Oru: Bruin, le caratteristiche

Bruin è poi completato da un tetto in un polimero-alveolare isolato, che offre ulteriore protezione contro le intemperie. Il tetto è assicurato da chiusure in acciaio che possono essere aperte per sollevare manualmente il tetto in pochi secondi.

L’interno è dotato di una piattaforma per un letto queen size, offrendo uno spazio per dormire di 152 x 203 cm. Questo letto è alloggiato direttamente all’interno delle pareti superiori pieghevoli, offrendo una protezione maggiore rispetto a una normale tenda.

Bruin offre un ampio spazio abitativo e un’ampia altezza interna, grazie alla sua completa espansione verticale. Questo lo rende ideale per lunghi viaggi e per vivere la vita all’aperto in tutta comodità.

Il Bruin base viene fornito con un portellone posteriore di accesso e portelloni laterali. Bruin è disponibile a diversi livelli di prezzo, il modello base Weekender costa 8,499 $ e include il tetto rialzabile, la piattaforma letto e il portellone posteriore.

L’Adventurer è proposto a 11,499 $, che include diversi finestrini, un portellone laterale lato conducente e un materasso in memory foam. Il pacchetto Pro a 13,499 $ sostituisce il singolo portellone posteriore con un paio di porte, aggiunge un finestrino extra e un portellone laterale lato passeggero, e si conclude con un ventilatore Maxxair.

Oru infine offre una lista completa di opzioni, che include portapacchi, tende interne, la scala per letto telescopica e diversi storage interni per l’attrezzatura. I compartimenti di storage sono proposti dalla società californiana Viato Equipment.

—–

