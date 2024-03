Orari MotoGP Qatar 2024: il GP di Lusail su SKY, NOW e TV8

Prende il via il Mondiale MotoGP 2024 con il GP del Qatar. Gli orari delle dirette su SKY e NOW e della differita su TV8.

Memorizzate gli Orari MotoGP Qatar 2024 perché il prossimo weekend il circuito di Lusail terrà a battesimo la prima prova del Campionato del Mondo MotoGP come previsto da calendario ufficiale. Dopo i test invernali c’è grande attesa di rivedere i piloti in pista. Pecco Bagnaia è atteso alla conferma, ma attenzione a Jorge Martin (Pramac Racing) con cui il pilota italiano della Ducati ha lottato fino all’ultimo per il titolo iridato.

Noi siamo convinti che sarà della partita per il titolo anche Marc Marquez che in sella alla Ducati 2023 del Team Gresini Racing darà del filo da torcere ai piloti ufficiali. Da tenere d’occhio anche le Aprilia di Espargarò e Vinales e la Yamaha che con la moto nuova spera di riportare Quartararo e Rins nella Top 5. Il clima è caldo e i motori si stanno scaldando con l’augurio per tutti gli appassionati che sia un mondiale combattuto fino all’ultima curva. A seguire gli orari completi della programmazione delle dirette di SKY, NOW e della differita di TV8.

Orari SKY MotoGP Qatar 2024

Venerdì 8 marzo

Ore 12.00: prove libere 1 Moto3

Ore 12.50: prove libere 1 Moto2

Ore 13.45: prove libere 1 MotoGP

Ore 16.15: prove libere 2 Moto3

Ore 17.05: prove libere 2 Moto2

Ore 18.00: pre-qualifiche MotoGP

Sabato 9 marzo

Ore 10.30: prove libere 3 Moto3

Ore 11.15: prove libere 3 Moto2

Ore 12.00: prove libere 2 MotoGP

Ore 12.40: qualifiche MotoGP

Ore 14.50: qualifiche Moto3

Ore 15.45: qualifiche Moto2

Ore 17.00: Sprint Race MotoGP

Domenica 10 marzo

Ore 13.40: warm up MotoGP

Ore 15.00: gara Moto3

Ore 16.15: gara Moto2

Ore 18.00: gara MotoGP

Orari streaming NOW MotoGP Qatar 2024

Venerdì 8 marzo

Ore 13.45: prove libere 1 MotoGP

Sabato 9 marzo

Ore 12.00: prove libere 2 MotoGP

Ore 12.40: qualifiche MotoGP

Ore 17.00: Sprint Race MotoGP

Domenica 10 marzo

Ore 18.00: gara MotoGP

Orari differita TV8 MotoGP Qatar 2024

Sabato 9 marzo

Ore 13.40 MotoGP Qualifiche

Ore 15.50 Moto3 Qualifiche

Ore 16.45 Moto2 Qualifiche

Ore 18.00 MotoGP Sprint Race

Domenica 10 marzo

Ore 18.45 Moto3 Gara

Ore 20.00 Moto2 Gara

Ore 21.45 MotoGP Gara

Copyright Image: Sinergon LTD