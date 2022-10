Orari MotoGP TV8 Australia 2022: le differite di oggi

Gli orari MotoGP TV8 Australia 2022 ha visto classe regina impegnata oggi Domenica 16 alle 5 del mattino per via del fuso orario. Non vogliamo svelare i risultati ed anzi mai come in questa occasione è utile la differita di TV8 alla quale si somma quella di SKY.

Ricordiamo solo che bella classifica MotoGP, il distacco che Fabio Quartararo aveva ad inizio stagione si è assottigliato a soli 2 punti. Dietro di lui c’è infatti Francesco Bagnaia su Ducati, mentre sono 20 i punti che lo separano dall’Aprilia di Aleix Espargaro. I giochi per motomondiale sono tutt’altro che chiusi.

Orari TV8 oggi MotoGP Australia 2022 in chiaro

Qui sotto gli orari della MotoGP su TV8 per poter vedere il Gran Premio di Australia in differita, in chiaro e gratis.

Domenica 16 ottobre

Ore 11.05: gara Moto3

ore 12.25: gara Moto2

ore 14.15: gara MotoGP

Orari SKY e NOW Australia 2022 in chiaro

Domenica 16 ottobre

Ore 8: gara MotoGP (replica)

Ore 9.15: Race Anatomy MotoGP (replica)

Ore 11: gara MotoGP (replica)

Ore 12: Race Anatomy MotoGP (replica)

Ore 14: gara MotoGP (replica)

Ore 15: Race Anatomy MotoGP (replica)

