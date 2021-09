Tutti gli orari per seguire la SBK su TV8 oggi e su SKY nel round di Spagna dal circuito di Jerez

Gli orari di TV8 oggi per vedere in tv in diretta e differita la WSBK in Spagna dal circuito di Jerez, trasmessa anche su SKY e in streaming su NOW.

Programma SBK Spagna Jerez 2021

Oggi Sabato 25 settembre le Superpole: alle 9.40 quella di Supersport 300, alle 10.20 quella di Supersport e alle 11.05 quella di Superbike. Alle 14 il via della Gara 1 Superbike, anticipata dal pre delle 13.45 e seguita dal post gara delle 14.35. Segue alle 15.10 la Race 1 di Supersport.

Domenica 26 settembre, alle 11, il via alla Superpole Race della Superbike (pre dalle 10.45 e post dalle 11.20), seguita alle 12.25 dalla Race 2 di Supersport e alle 14 dalla Race 2 di Superbike (pre dalle 13.45 e post dalle 14.35). Chiude il programma Race 2 di Supersport 300 alle 15.10.

Orari TV8 oggi SBK Spagna Jerez 2021

Qui sotto gli orari per vedere le gare della SBK 2021 in Spagna in chiaro su TV8 gratis:

Oggi Sabato 25

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

Domenica 26

ore 13.00, Superbike, Superpole Race, differita

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

Orari SKY Superbike SBK Spagna Jerez 2021 e NOW



Qui sotto invece gli orari per vedere su Diretta Sky Sport Action canale 206 via satellite le gare della SBK 2021 in Spagna:

Oggi Sabato 25 settembre

9.40: Superpole Supersport 300

10.20: Superpole Supersport

11.05: Superpole Superbike

12.40: Race 1 Supersport 300

13.45: pre Superbike

14: Race 1 Superbike

14.35: post Superbike

15.10: Race 1 Supersport

Domenica 26 settembre

10.45: pre Superbike

11: Superpole Race Superbike

11.20: post Superbike

12.25: Race 2 Supersport

13.45: pre Superbike

14: Race 2 Superbike

14.35: post Superbike

15.10: Race 2 Supersport 300

