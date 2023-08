Orari MotoGP Austria 2023 su TV8 e diretta Sky e Now

Ecco gli orari MotoGP Austria 2023 che sarà visibile in diretta su Sky Domenica 20 Agosto alle ore 14 ed in differita alle 17.15 su TV8. La MotoGP torna in pista questo fine settimana sul tracciato austriaco del Red Bull Ring, situato a pochi chilometri dalla città di Zeltweg. Il Gran Premio dell’Austria segna il giro di boa del Campionato 2023, che vedrà poi in calendario ancora due appuntamenti in Europa e altri sette in Asia e Oceania, prima di tornare nel Vecchio Continente a fine novembre per la consueta gara di chiusura della stagione sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna.

Dopo i primi 10 appuntamenti del 2023, Francesco Bagnaia è in testa alla classifica generale con 4 vittorie, ottenute nei Gran Premi di Portogallo, Spagna, Italia e Olanda, 3 vittorie Sprint e 6 podi totali, tra cui il secondo posto ottenuto in Gran Bretagna a Silverstone due settimane fa. Il Campione del Mondo in carica ha attualmente un vantaggio di 41 lunghezze sul compagno di marca Jorge Martin (Pramac Racing) secondo, e 47 sul terzo classificato Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team).

Dopo un fine settimana difficile a Silverstone, Enea Bastianini arriva in Austria motivato a ritrovare il feeling con la sua Desmosedici GP. Sul tracciato di Zeltweg, il pilota di Rimini aveva ottenuto la pole position lo scorso anno, firmando il record del circuito in 1:28.772.

Orari MotoGP Austria 2023 su TV8

Sabato 19 agosto

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.45: qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 15.00: Sprint Race MotoGP

Ore 15.45: Paddock Live Show

Domenica 20 agosto

Ore 13.00: gara 1 – Moto E

Ore 13.15: gara 2 – Moto E

Ore 14.15: gara Moto3

Ore 15.30: gara Moto2

Ore 17.15: gara MotoGP

Orari MotoGP Austria 2023 live su Sky e Now

Venerdì 18 agosto

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.55: paddock live

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.15: Paddock Live Show

Sabato 19 agosto

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.05: gara 1 – Moto E

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP (in chiaro su TV8)

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 17.30: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 20 agosto

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

