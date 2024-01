Piloti MotoGP in pista a Portimao con Valentino Rossi si preparano per i primi test 2024

Piloti MotoGP in pista a Portimao con moto di serie per prepararsi ai test di Sepang. In pista anche Valentino Rossi.

In vista dei test MotoGP in programma la settimana prossima a Sepang (Malesia), nei giorni scorsi il circuito di Portimao ha ospitato diversi piloti della Classe Regina scesi in pista con modelli stradali per togliere la ruggine invernale e prepararsi alla nuova stagione (Calendario MotoGP 2024).

Tra le curve del tracciato portoghese è sceso in pista il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, insieme a un’ampia schiera di piloti di Borgo Panigale che ha incluso il compagno di squadra Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, oltre ai fratelli Alex e Marc Marquez. Tuttavia sono scesi in pista in sella alle Panigale V4S, i rappresentanti del Ducati Lenovo Team, Pertamina Enduro VR46, Prima Pramac Racing e Gresini Racing.

Morbidelli, a seguito di una caduta, ha trascorso una notte in ospedale. Il pilota italiano, secondo quanto riportato dal team Pramac Racing, è stato trattenuto al Faro Hospital per motivi “precauzionali e di sicurezza”. Sul saliscendi di Portimao si è visto anche il nove volte iridato Valentino Rossi, che ha fatto compagnia ai ragazzi dell’Academy su una Yamaha R1. Fra loro inoltre Luca Marini, dotato di una Honda Fireblade, e Celestino Vietti, nel 2024 impegnato della classe di mezzo con i colori Red Bull KTM Ajo.

Honda, Yamaha, KTM, Ducati e Aprilia in pista a Sepang

I Piloti MotoGP torneranno in azione per lo Shakedown previsto a Sepang, in Malesia, da domani, 1 febbraio, per tre giorni. In pista collaudatori, debuttanti e non solo: l’opportunità di provare è infatti aperta anche ai piloti ufficiali dei marchi che possono contare sulle concessioni, una soluzione elaborata per permettere alle moto meno performanti di recuperare terreno sui migliori.

A Sepang vedremo quindi Joan Mir e Luca Marini del Repsol Honda Team. Per la HRC, inoltre, in pista la coppia LCR formata da Johann Zarco e Takaaki Nakagami. Insieme a loro i tester Stefan Bradl e Takumi Takahashi.

Tanto lavoro da fare anche per i piloti del team Monster Energy Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo e Alex Rins chiamati a macinare chilometri e condividere coi tecnici le proprie sensazioni. Farà lo stesso il tester Cal Crutchlow, anche lui impegnato sulla M1. KTM sarà della partita con i collaudatori Dani Pedrosa e Pol Espargaro. Sulla RC16 del team Red Bull GASGAS Tech3, il rookie Pedro Acosta.

A guidare la Ducati, infine, Michele Pirro. Per Aprilia ci sarà Lorenzo Savadori.

Copyright Image: Sinergon LTD