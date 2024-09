Yamaha Motor Co., Ltd. (YMC) e Yamaha Motor Racing (YMR) hanno ufficializzato che a partire dal 1° gennaio 2025, Paolo Pavesio assumerà l’incarico di Direttore Generale di Yamaha Motor Racing. In manager italiano prenderà il posto di Lin Jarvis, il quale lascerà la carica alla fine del 2024 dopo un mandato durato 26 anni.

Paolo Pavesio, in precedenza Direttore Marketing & Motorsport presso Yamaha Motor Europe (YME), ha guidato per 11 anni la ristrutturazione delle operazioni di YME nei settori Marketing e Motorsport. Sotto la sua direzione, la Divisione Motorsport rinnovata ha conquistato titoli mondiali in WorldSBK, EWC e MXGP.

Lin Jarvis è stato nominato Direttore Generale di Yamaha Motor Racing nel 1999 e ha guidato Yamaha alla conquista di 8 titoli Piloti, 6 titoli Costruttori e 7 titoli MotoGP per Squadre. Jarvis lascerà il ruolo di Direttore Generale il 31 dicembre 2024, ma continuerà a supportare YMR come Consulente Senior.

Facciamo quindi un grosso in bocca al lupo a Paolo per la nuova avventura con l’augurio di rivedere presto Yamaha lottare per le posizione che merita.