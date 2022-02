Per tre giorni i protagonisti i piloti MotoGP saranno a Lombok per avere un primo assaggio del nuovo circuito indonesiano.

Archiviato il test di Sepang i piloti della classe regina approdano sull’isola di Lombok per provare il nuovo circuito. Tuttavia il Campionato del Mondo MotoGP torna in Indonesia per la prima volta in oltre due decenni ed lo farà sul nuovissimo circuito Pertamina Mandalika.

L’Indonesia è uno dei mercati più importanti per la MotoGP. L’incredibile passione per il motociclismo in una popolazione di oltre 270 milioni di persone renderà il Gran Premio di Indonesia uno dei più accoglienti del Calendario MotoGP 2022.

Sul circuito caratterizzata da sei curve a sinistra, 11 a destra ed un rettilineo molto più breve rispetto a quello di Sepang i piloti gireranno per tre giorni consecutivi. Il test si svolgerà infatti da domani 11 febbraio e fin a domenica 13 febbraio. I piloti scenderanno in pista dalle 9:00 ora locale (GMT+7) alle 17:00.

Per tutte le squadre sarà l’occasione per saggiare il nuovo asfalto e portare avanti lo sviluppo delle moto in vista dello start del Mondiale programmato tra meno di un mese in Qatar.

Circuito di Mandalika

Il circuito cittadino internazionale di Mandalika è un circuito indonesiano. Tuttavia è situato nel distretto di Kuta, nella Reggenza di Lombok Centrale, provincia del Nusa Tenggara Occidentale. Finito di costruire nel 2021, prende denominazione dal resort Mandalika, in cui il circuito stesso è integrato. Inaugurato il 12 novembre 2021, la prima prova che ha ospitato è stato il Gran Premio di superbike di Mandalika 2021.

