MotoGP, ultima volta in Portogallo per Valentino Rossi

Valentino Rossi in Portogallo per il GP di Algarve per provare a fare meglio dello zero rimediato nel GP dello scorso aprile.

Per Valentino Rossi il Gran Premio di Algarve sarà l’ultima apparizione in Portogallo in MotoGP. Il nove volte campione del mondo nel Motomondiale non ha grandi ambizioni, com’è giusto che sia avendo oramai altro a cui pensare. Tuttavia proverà a portarla a casa facile, senza ambizioni di vittoria.

Il pilota del team Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi scenderà in pista in Portogallo per la penultima volta in carriera:

“Portimao è una pista difficile e ha delle caratteristiche molto particolari, che altri circuiti non hanno. La prima delle nostre due gare quest’anno non è stata male per noi, perché sono riuscito a farmi strada per essere nella top ten. Purtroppo però sono caduto. L’obiettivo di questo fine settimana è cercare di fare una buona gara e di farci strada verso i primi. Avevo un buon feeling lì prima, soprattutto domenica, quindi spero di poter essere competitivo e ripetere un ottimo risultato come abbiamo fatto l’ultima volta a Misano”.

motorsport

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!