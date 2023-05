AB Yachts AB 100 corre sul mare ad oltre 50 nodi di velocità

AB Yachts AB 100: a Viareggio, in bella mostra una accanto all’altra, c’è quasi l’intera gamma AB Yachts. All’AB80 e all’AB100 in consegna e all’AB120 in fase di test finali, si è appena aggiunta l’ultima unità varata del modello AB100, lo scafo 196.

Quattro unità con un DNA comune, fatto di linee sportive e sensuali, di luminosità ovunque e di continua connessione tra interni ed esterni, di materiali innovativi e di tecniche all’avanguardia nella costruzione, di velocità da brivido e di performance uniche in termini di maneggevolezza, assenza di vibrazioni, minimo pescaggio, sicurezza in ogni condizione operativa, efficienza ottimizzata, grazie anche alla comune propulsione ad idrogetti. Ma ognuna è unica per le diverse interpretazioni dello stile di vita di bordo e per le soluzioni distintive in termini di funzionalità e di godibilità degli spazi.

AB Yachts AB 100: caratteristiche

Anche il più recente AB 100, lo scafo 196, corre sul mare ad oltre 50 nodi di velocità senza quasi accorgersene, nel massimo comfort ed in totale efficienza, distillando il piacere dell’adrenalina, sempre in estrema sicurezza ed offrendo volumi importanti da vivere in pieno relax, avvolti dalla luce e immersi nella natura circostante.

Con un pescaggio di soli 1,30 metri, può davvero spingersi verso qualsiasi meta, scoprendo zone remote, o inaccessibili ai più. E ovviamente lo può fare in meno tempo rispetto agli altri, visto che può garantire comunque un consumo pressoché costante in termini di litri per miglio, indipendente dalla velocità.

Questa nuova versione raccoglie quindi il meglio delle caratteristiche del modello AB 100 e conferma – allo stesso tempo – l’estrema configurabilità del prodotto, dando vita a qualcosa di davvero unico, come il suo Armatore. A partire dalla livrea e dai suoi colori, pensati da un Armatore dinamico e sofisticato: un rosso non convenzionale, audace, come le auto storicamente protagoniste nella Formula 1, con il bianco ed il nero ad esaltarne linee e forme.

Sul ponte principale, le vetrate a tutta altezza offrono un costante contatto visivo con il mare, con un panorama a 360° mozzafiato, ma in quest’unità un originale open roof nel salone principale regala la magia di cenare sotto un cielo di stelle o con il piacere della brezza marina o dei raggi del sole al tramonto, al solo comando di un tasto e sempre nella totale privacy.

Le grandi altezze degli interni, la porta scorrevole a scomparsa che collega pozzetto di poppa e salone e l’ampio uso della luce naturale enfatizzano come in tutti gli AB 100 la volontà di simbiosi con l’ambiente esterno.

Originale invece è l’utilizzo degli spazi di poppa grazie ad un transformer, integrato all’apertura del garage, che amplifica gli spazi a disposizione, semplifica e rende davvero rapida la messa in acqua di ogni genere di toys (fino a tre unità di dimensioni ragguardevoli alloggiate trasversalmente nel garage), permette l’accesso all’acqua degli ospiti a bordo in totale comodità oppure offre uno spazio sicuro e protetto per i bambini che possono giocare tra le onde indisturbati.

A prua invece, inusuale per una barca così sportiva, è presente una vasca idromassaggio, perfettamente integrata nel profilo dell’imbarcazione e progettata su misura per il comfort e la privacy dell’Armatore e della sua famiglia, mentre un originale sistema di tendalini e tende fisse consente di dosare ovunque il giusto mix di sole ed ombra, permettendo agli ospiti di godere le aree esterne in ogni momento della giornata ed in maniera sempre riservata, nei momenti più sociali come in quelli più privati.

Naturalmente, come in tutti i modelli della gamma AB Yachts, layout e decor interni sono stati personalizzati secondo le specifiche esigenze dell’Armatore, che ha voluto a bordo uno stile più conviviale ed accogliente e meno formale. A bordo, possono trovare posto fino a dieci ospiti in quattro ampie cabine; l’equipaggio, fino a 4 persone, ha un’area dedicata con 2 cabine, tutte con bagno, accessibili indipendentemente.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.