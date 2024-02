Admiral 88 Project Spyder: il nuovo megayacht

Admiral 88 Project Spyder, frutto della collaborazione con Espen Oeino International e FM Architettura, incarna l’apice dell’innovazione e del lusso, con un design esterno moderno ed elegante e interni spaziosi e luminosi.

A Marina di Carrara, The Italian Sea Group ha annunciato la posa della chiglia del megayacht Admiral 88 metri, denominato “Project Spyder”, realizzato in collaborazione con le rinomate archistar internazionali Espen Oeino International e FM Architettura, che combina un’estetica avveniristica a soluzioni ingegneristiche all’avanguardia.

Il megayacht, che si sviluppa su 5 ponti con una lunghezza di 88 metri e una larghezza di 13,8 metri, promette di ridefinire i canoni del lusso nautico. Espen Oeino International ha progettato spazi di vita ampi e confortevoli, mentre FM Architettura si è concentrata su interni luminosi e spaziosi, caratterizzati da grandi vetrate e porte scorrevoli che enfatizzano la connessione con il mare.

Tra le caratteristiche distintive del “Project Spyder” spiccano un beach club di 100m2 con terrazza apribile, una piscina sul ponte principale, nove cabine ospiti di lusso, compresa una master cabin con terrazzino privato, e ampie aree dedicate al benessere e al relax, inclusi un pickelball court convertibile e un sundeck con gym e jacuzzi.

La sostenibilità gioca un ruolo chiave nella filosofia di costruzione, con il megayacht dotato di un sistema di propulsione diesel-elettrico che assicura manovrabilità e comfort grazie a livelli minimi di rumorosità e vibrazioni. Questo impegno verso l’innovazione sostenibile si riflette nell’attenzione di The Italian Sea Group per l’ambiente e nella volontà di offrire un’esperienza di navigazione eccezionalmente confortevole e rispettosa dell’ecosistema marino. La consegna del nuovo mega yacht Admiral 88 metri è prevista per il 2027.

Copyright Image: Sinergon LTD