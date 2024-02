Admiral S-Force 55, attualmente in allestimento da The Italian Sea Group, è la quintessenza dell’eleganza e dello spirito sportivo, con la sua struttura innovativa, gli interni raffinati e le soluzioni design pensate per il massimo comfort e la privacy.

The Italian Sea Group svela i progressi nelle attività di allestimento dell’Admiral S-Force 55, confermando il rispetto dei tempi previsti. Questa imbarcazione, che rappresenta la quarta unità della linea Admiral S-Force nata nel 2020 con il lancio del motoryacht Geco, continua a distinguersi per l’eleganza dei suoi esterni fluidi e per lo spirito sportivo che ne caratterizza il design, in linea con gli altissimi standard qualitativi del brand Admiral.

I dettagli innovativi dell’Admiral S-Force 55 si manifestano già nell’area beach deck, dotata di una moderna piattaforma da bagno che facilita l’accesso al mare. Quest’area è unica nel suo genere grazie alle pareti laterali completamente vetrate che offrono protezione nelle giornate ventose, e alla vasta zona prendisole che promette momenti indimenticabili di relax.

Lo yacht, strutturato su 3 ponti con un ampio Sun deck aperto, dispone di 6 cabine, tra cui una suite armatoriale, una vip e quattro per gli ospiti, oltre a cabine dedicate ai 12 membri dell’equipaggio. Il ponte superiore unisce armoniosamente gli spazi esterni ed interni grazie a una porta di vetro scorrevole, mentre la presenza di una vasca idromassaggio su misura sul sun deck rappresenta il luogo ideale per il relax degli ospiti.

Gli interni dell’Admiral S-Force riflettono un approccio al lusso essenziale e sofisticato, con ambienti finemente decorati che esprimono eleganza senza mai cadere nell’eccesso. L’attenzione ai dettagli svela una ricerca estetica focalizzata sulla purezza e sulla modernità, arricchita dall’utilizzo di materiali pregiati come tessuti di alta qualità e marmi selezionati, finiture artigianali lussuose ma discrete, e nuances tenui e sofisticate.

Tra gli highlights speciali di questa imbarcazione, spiccano l’Upper Deck asimmetrico, progettato per offrire maggiore comfort e spazio, e il balcone della cabina armatoriale, una terrazza apribile che regala una vista panoramica sul mare, garantendo un’intima connessione con la natura e massima privacy per l’armatore.

La consegna di questo capolavoro di design e ingegneria è prevista per l’estate del 2025.

Copyright Image: Sinergon LTD