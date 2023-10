Sacs Tecnorib Rebel 50 G: sportività e potenza, classe ed eleganza

Sacs Tecnorib Rebel 50 G è stato svelato in occasione del Monaco Yacht Show 2023, che conferma ed enfatizza gli atout della collezione Rebel: una linea creata per trovare nuovi equilibri tra sportività e potenza da un lato, classe ed eleganza dall’altro. Al suo fianco anche il Rebel 47, capace di regalare crociere rilassate e al tempo stesso emozionanti, e Strider 11, che con una velocità massima di 47 nodi sposa la propria anima di day-cruiser di lusso con prestazioni, stabilità e sicurezza.

I due modelli di punta della gamma Rebel, disegnata da Christian Grande, uniscono la sportività dei maxirib all’eleganza degli yacht e dando alla luce modelli dalle linee inedite, muscolose e al contempo raffinate.

Sacs Tecnorib Rebel 50 G: caratteristiche

Il nuovo modello della gamma Rebel 50 G è stato progettato per tracciare una nuova orma nel cammino verso la ricerca di una vita a bordo come perfetto punto d’incontro tra il senso dell’avventura, con la possibilità di raggiungere baie inesplorate in poco tempo, e l’attenzione a un design ricercato, che ricorda l’allestimento dei megayacht nei dettagli e nei materiali.

Rebel 50 G presenta gli stilemi tipici del brand, ma è anche un progetto non convenzionale, che si pone tra il mercato dei rib classici e quello delle barche open, una transizione sottolineata dai profili in foam rastremati ed enfatizzata dalla vetratura laterale.

Caratteristica fondamentale del 50 G è infatti legata alle due vetrate laterali a filo dell’hard-top, che definiscono uno spazio di coperta ibrido tra pozzetto e salone. Come optional è disponibile anche una porta vetrata posteriore, per separare completamente interno ed esterno e conciliare la fruibilità di un open con i principali vantaggi di un cruiser: comfort in navigazione e protezione da condizioni ambientali non ottimali.

Gli spazi esterni prevedono quattro diversi layout, tutti caratterizzati dalla configurazione walkaround e da ampi spazi che esaltano la convivialità. Nel sottocoperta sono invece disponibili due soluzioni, con una o due cabine, che garantiscono ampi spazi di stivaggio, ottimi volumi e grande riservatezza.

Grazie a due Volvo Penta IPS 950, da 725 cavalli ciascuno, Rebel 50 G può raggiungere una velocità massima di 36 nodi, mentre 28 nodi è il valore della velocità di crociera.

Rebel 47 e Strider 11

Al suo fianco c’era anche Rebel 47, ridisegnato da Christian Grande a inizio 2023 e presentato all’ultimo Salone di Düsseldorf. Si tratta di un day-cruiser di lusso dal design moderno, i cui tubolari in foam di dimensioni ridotte rendono gli esterni più sinuosi ed eleganti.

Il main deck offre un’ampia zona dining (con mobile bar, lavello, cassettiera, frigorifero, tavolo da pranzo con ribalta in teak) e un’area relax con divani e prendisole, mentre sottocoperta trovano spazio due cabine doppie con letto matrimoniale super queen-size, divano e libreria.

Tra le innovazioni si contano l’hard-top in carbonio, un cristallo anteriore più ampio e arrotondato che aumenta la visibilità dalla postazione di comando, un baglio ridotto per rientrare nei 4 metri di larghezza che costituisce un vantaggio in fase di attracco in porto e, infine, una nuova gamma di verniciature metallizzate.

E’ stato esposto anche Strider 11, nuovo modello di un’icona della serie Strider, disponibile in due versioni: Sun Deck e Open Back. La motorizzazione può essere scelta a seconda delle esigenze dell’armatore, la velocità massima è di 47 nodi e la portata è di 14 passeggeri.

L’area di poppa nella versione Sun Deck prevede un prendisole a tutto baglio, mentre la versione Open Back dispone di un divano per sei persone. L’elemento centrale telescopico può essere abbassato e l’intera area può diventare a sua volta un prendisole. I posti letto sono due (più altri due opzionali nella versione Sun Deck) e gli interni, chiari ed avvolgenti, sono caratterizzati dall’essenza di rovere.

