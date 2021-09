Zar Imagine 130: il nuovo battello dalla linea sportiva

La svolta nel mondo di Zar Formenti.

Zar Imagine 130: immaginate un battello innovativo, l’unione tra la tradizione delle carene Zar con nuove filosofie progettuali, immaginate 13 metri di carattere, così nasce Imagine 130.

Con Imagine 130 l’azienda di Motta Visconti, approda a una nuova fascia di mercato, quella dei battelli immatricolati, e lo fa nel solco della tradizione delle sue carene brevettate e super performanti a cui coniuga un layout di grande personalità e design ancora una volta innovativo.

Zar Imagine 130: caratteristiche

Si tratta di un battello dalla linea sportiva ma al contempo elegante che nulla lascia al caso e che consente di gestire diverse soluzioni abitative da poppa a prua: due ampie cabine, un locale bagno con cabina doccia separata, comode dinette ed ampi prendisole, grandi spazi in pozzetto.

Il battello è completamente realizzato con la tecnica ad infusione, che permette un significativo risparmio di peso rispetto alla consueta stratificazione, ed anche il T-top è realizzato in un unico pezzo ed esclusivamente con fibre di carbonio.

L’ergonomica plancia di comando offre ampi spazi per la strumentazione elettronica e un cockpit di guida completo con tre sedili adatti alla navigazione ad elevata velocità. Alle spalle dei sedili è presente una struttura di ampie dimensioni dedicata ai servizi completa di frigorifero max 130L, cucina con piano ad induzione e lavello.

Sotto i divani di poppa è ricavato un garage per un tender da 180 cm fornibile con un motore elettrico, e in un secondo livello sottostante con apertura separata è presente un ampio gavone destinato all’area tecnica per il posizionamento del generatore, dell’aria condizionata, il boiler e i vari servizi.

