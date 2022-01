Il nuovo mega yacht di 55 metri Admiral S-Force.

Admiral S-Force , The Italian Sea Group annuncia la vendita di un nuovo yacht di 55 metri S-Force della flotta Admiral. Il nuovo mega yacht, in alluminio, si contraddistingue per il design degli esterni fluido e sinuoso: tutte le linee scorrono dinamicamente tra i livelli per esaltarne lo spirito elegante e sportivo.

Admiral S-Force: caratteristiche

Con tre ponti, un generoso Sun deck aperto, sei cabine di cui una armatoriale, una VIP, quattro cabine guest e due doppie si garantisce un’esperienza esclusiva per tutti gli ospiti a bordo e per gli 11 membri dell’equipaggio. S-Force consolida il valore del design, l’ingegneria e gli standard di alta qualità degli yachts Admiral.

Questi i dettagli più innovativi: la zona beach club, unica nel suo genere, presenta alte pareti laterali completamente vetrate per proteggere dalle giornate di vento e un’enorme piattaforma per prendere il sole, servita da una moderna scala da bagno per l’accesso al mare.

Sul ponte superiore, le aree esterne sono collegate agli interni da una porta a vetri completamente scorrevole che permette la fusione tra il salone superiore, il salone esterno e la zona pranzo. L’area “touch and go” sovrasta delicatamente la silhouette dello scafo, mentre sul Sun deck una vasca Jacuzzi garantisce il massimo relax agli ospiti.

Gli interni di S-Force affermano la filosofia estetica di un lusso essenziale e sofisticato con ambienti raffinati e toni ovattati, sempre molto eleganti e mai eccessivi. I dettagli sono fondamentali, per evidenziare la purezza, la classicità e allo stesso tempo la modernità dello yacht. Il minimalismo trova il suo contrappunto nell’uso di materiali preziosi e raffinati, come tessuti e marmi pregiati, finiture artigianali lussuose ma discrete e un sapiente mix di colori tenui e rilassanti come l’azzurro.

Il nuovo Admiral S-Force è previsto per la consegna in 2023.

