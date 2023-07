Sarà l’atteso Cannes Yachting Festival 2023 la cornice per il debutto dell’ultima e decisamente innovativa versione dell’iconica gamma Gozzo del cantiere Apreamare Gozzo 35 Speedster. Questo modello, spinto da due potenti motori Mercury da 400 cavalli ciascuno, offre prestazioni degne di una vera imbarcazione sportiva, raggiungendo velocità massime da fast cruiser ben superiori ai 40 nodi, che vanno a combinarsi perfettamente all’eleganza intramontabile delle tipiche linee del gozzo sorrentino.

Apreamare Gozzo 35 Speedster: il video

Da un’idea visionaria e coraggiosa di Cataldo Aprea, disegnato da Marco Casali di Too Design per le linee di coperta e da Umberto Tagliavini di Marine Design per la carena, l’iconico Gozzo 35 con l’inconfondibile anima Mediterranea e le sue linee sobrie ed eleganti, innova la linea propulsiva pensata per coloro che preferiscono la praticità, la leggerezza e la potenza dei motori fuoribordo, senza rinunciare alla tradizione, agli spazi a bordo e allo stile tipici di Apreamare.

L’utilizzo di una motorizzazione fuoribordo consente di avere a disposizione un’imbarcazione ancora più spaziosa, in particolare, per quel che riguarda la stiva che prenderà il posto della sala macchine e che potrà essere utilizzato per alloggiare water toys e/o altre attrezzature o dotazioni.

La plancetta di poppa adibita all’alloggiamento dei fuoribordo è stata allungata e non perderà le sue caratteristiche di ampiezza e comodità, perché studiata per conservare la linea naturale del gozzo consentendo agli ospiti di fare il bagno comodamente, scendendo e salendo dall’acqua con facilità e in totale sicurezza.

Apreamare Gozzo 35 Speedster, come la sua sorella entrobordo rientra nella categoria dei natanti con una lunghezza di 9,95 metri, ma è dotato di generosi spazi in coperta. A poppa troviamo un comodo divano prendisole e un tavolo, ideale per organizzare piacevoli cene all’aperto. I camminamenti sono ampi e sicuri grazie alla larghezza massima di 3,70 metri dell’imbarcazione e nella zona di prua si trova un ampio prendisole abbinato a un comodo sistema di sedute contrapposte. Il riparo dal sole è garantito da un T-Top alla cui base è allestito un mobile cucina che potrà essere attrezzato con lavello, piano cottura o barbecue, frigorifero e ice-maker.

Il ponte sottocoperta presenta una spaziosa cabina con un grande letto matrimoniale situato nella parte anteriore, armadi e mobili con inserti rivestiti in pelle, oltre a un bagno dotato di una generosa cabina doccia separata. L’arredamento degli interni di questo Speedster riprende il vivace e caldo color corallo in parte di tessuti e dettagli, offrendo nell’insieme l’atmosfera luminosa degli ambienti mediterranei, ma il cantiere offre agli armatori la possibilità di personalizzare i colori delle pelli, dei tessuti, delle stoffe e delle essenze di legno a seconda dei suoi gusti.

Le caratteristiche distintive di questo nuovo modello sono sicuramente la sportività e la velocità dei motori fuoribordo. Questi ultimi inoltre conferiscono una maggiore leggerezza complessiva, semplificano la manutenzione e riducono i costi rispetto alla versione con motori entrobordo.

Al Salone di Cannes il primo esemplare si presenterà in una aggressiva e al contempo elegante livrea nera con inserti, linea di galleggiamento e tappezzerie corallo che ne esalta la bellezza delle linee definendone allo stesso tempo il carattere più grintoso.

