Azimut Salone Nautico Genova 2022: il nuovissimo Grande 26M

Azimut Salone Nautico Genova 2022: il Cantiere, dopo il successo al Cannes Yachting Festival, sarà presente al 62ma edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova dal 22 al 27 settembre 2022, che vedrà protagonista tra le novità Grande 26M.

Azimut è stato il primo brand a credere nella propulsione Pod, la tecnologia oggi vincente sul mercato. Grazie all’esperienza acquisita, per Grande 26M il Cantiere ha sviluppato insieme a ZF il nuovo sistema di propulsione Pod 4600, installato per la prima volta al mondo sul nuovo modello della linea Grande.

Il sistema, combinato con una sovrastruttura più leggera del 30% grazie all’uso esteso della fibra di carbonio, garantisce una riduzione dei consumi del 20% rispetto a una barca di pari dimensioni, alle velocità più frequenti di utilizzo. Un risultato che iscrive Grande 26M all’interno del range dei Low Emissions Yacht di Azimut, in cui rientra oggi la metà della gamma del brand.

Azimut Salone Nautico Genova 2022: Grande 26M, le caratteristiche

Grande 26M nasce da un progetto ambizioso: configurarsi come il nuovo benchmark di categoria e offrire nelle sue dimensioni le stesse feature di un megayacht. Una sfida vinta grazie alle 5 cabine, di cui quella armatoriale full beam sul main deck, e ai flussi separati per ospiti ed equipaggio, la cui area è posizionata a prua come nei superyacht per garantire la privacy più totale.

Grande26M sorprende per la straordinaria Deck2Deck Terrace, pensata sulla rivoluzionaria novità introdotta sul mercato dall’ammiraglia di gamma Grande Trideck: la terrazza affacciata a pelo d’acqua. La Deck2Deck Terrace è ottenuta grazie all’estensione dello specchio di poppa, che può essere sollevato per trasformare il pozzetto in una grande terrazza sospesa tra mare e cielo, che assume la doppia funzione di area lounge o sala da pranzo con tavolo walkaround.

Le linee esterne sono firmate dall’inconfondibile tratto di Alberto Mancini, mentre gli interni sono disegnati da Achille Salvagni.

Il Salone Internazionale di Genova sarà anche occasione per presentare altri yacht del Cantiere, saranno presenti: Magellano 66, S8, S6, Fly 60, Fly 53, Fly 50, Atlantis 45.

