Barca elettrica Magonis Wave e-550: finora le barche a propulsione elettrica sono state impiegate soprattutto nella navigazione lacustre e in particolare in quei laghi dove i motori endotermici sono proibiti. Ma come il mondo automotive, da sempre apripista sugli sviluppi motoristici, indica chiaramente, la sensibilità ambientale sta sempre più spingendo verso le motorizzazioni elettriche. Grazie anche al cantiere Magonis, la nautica può stare al passo con i tempi e, dai consensi raccolti al suo debutto mondiale la scorsa primavera al Salone Nautico di Venezia sino ai test nel mare di Sabaudia, i segnali sono molto positivi.

Magonis Wave e-550 è comfort, efficienza e rispetto dell’ambiente uniti a quei dettagli che donano alla barca una spiccata personalità. A tutto questo si aggiunge la propulsione elettrica su uno scafo progettato per questi motori e non semplicemente adattato: per esempio, lo specifico studio della distribuzione dei pesi per poter ospitare le batterie.

Barca elettrica Magonis Wave e-550: autonomia e velocità

Le potenzialità del Wave e-550 con la motorizzazione più potente, il Mag Power di 30 kW (circa 40 CV), nel mare antistante Sabaudia confermano che i dati sviluppati in fase di progetto erano assolutamente realistici: 22 nodi di velocità massima con un’autonomia di 10 ore a 3 nodi.

In una tipica giornata in mare, navigando a una velocità che varia da 3 a 22 nodi, il Magonis Wave e-550 assicura quasi due ore e mezzo di navigazione continua, mantenendo il 18% di batteria residua alla fine della giornata, a tutta garanzia della sicurezza.

Altra conferma importante è venuta dal comportamento in mare del Wave e-550, che ha ribadito la bontà del progetto e delle linee di carena mostrandosi sempre a proprio agio anche in condizioni di mare agitato. Fondamentale per le prestazioni si è rivelato il contenuto dislocamento di soli 335 kg, grazie alla costruzione in infusione sottovuoto dell’esclusiva tecnologia Light X Pro sviluppata dal team di ingegneri e designer Magonis.

Inoltre, l’immersione di soli 0,30 m consente di avventurarsi fin quasi a riva nel più completo silenzio garantito dalla propulsione elettrica, quindi raggiungere quelle calette interdette ai motori a scoppio. In conclusione, il Wave e-550 si propone, non solo come divertente ed esclusivo daycruiser, ma anche come tender di lusso per grandi superyacht: la portata di sei persone garantisce infatti buone capacità di carico in un’ambiente raffinato ed esclusivo.

Barca elettrica Magonis Wave e-550: caratteristiche

Il cantiere, con sede a Barcellona e sito produttivo a Sabaudia, ha fatto tesoro delle diverse influenze: la creatività ed esuberanza catalana combinata con il gusto e la tecnologia italiana. Il tutto per dare vita a una barca che, in 5,50 metri di lunghezza (4,96 m al galleggiamento) per 1,98 metri di larghezza, riunisce tutte le soluzioni per una divertente crociera diurna.

Il layout a bowrider offre una zona prodiera capace di trasformarsi da accogliente dinette in un fruibile prendisole, mentre in pozzetto le

accoglienti sedute e il protettivo parabrezza garantiscono una navigazione comoda e sicura.

Le dotazioni standard prevedono delfiniera e ancora inox da 4 kg, scaletta di risalita dal bagno con quattro ampi gradini, quattro bitte di design di acciaio inox e dello stesso materiale sono la battagliola prodiera e i montanti del parabrezza. Altrettanto ricca l’offerta di optional: tavolo telescopico, ponte interamente in teak, frigorifero, doccetta, antifurto e tendalino XXL di 8 metri quadri sostenuto da montanti in carbonio.

Di grande effetto è poi la strumentazione, sostituita da un iPad di 13” opportunamente impermeabilizzato che l’armatore può portare sempre con sé. Anche per la carica dello smartphone è prevista un’apposita sede, mentre la musica è affidata a un impianto Fusion da 120 W.

L’offerta, rigorosamente fuoribordo, propone il Torqeedo Cruise di 4 kW (circa 6 CV), oppure il Mag Power di 18.0 kW (circa 24 CV). Anche per quanto riguarda il prezzo, il Magonis Wave e-550 riesce a stupire considerando la qualità delle finiture e la propulsione elettrica: dai 33.485 euro con il Torqeedo Cruise 4.0 RL a 68.900 euro con il Mag Power 30.0, tutti Iva compresa.

